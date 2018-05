'Sombras', de Sara Baras, ha vendido ya alrededor del 80% de su aforo

El último espectáculo de Sara Baras, Sombras, que se representará en el Auditorio de Tenerife los próximos 13 y 14 de mayo, ha vendido ya alrededor del 80% de su aforo y está a punto de agotar entradas del día de su estreno en la Isla.

Sombras tiene como hilo conductor a su emblemática Farruca, que se conjuga el virtuosismo del baile de la artista y sus impactantes coreografías.

Para Sara Baras, que ha sumado a su lista de galardones el nombramiento el pasado viernes como embajadora de la ciudad de Cádiz, "bailar hace veinte años este palo del flamenco que sólo interpretaban los hombres y hacerlo con tanto respeto" le ha marcado mucho. "Detrás hay una valentía que no me imaginaba que fuera a tener, y ahora lo miro con distancia y me alegro de haberlo hecho", afirma la artista.

"La farruca es musicalmente tan bonita que te da la opción de poder viajar a través de ella. Sombras es como una farruca grande en la que vamos entrando y saliendo", describe.

El público tinerfeño podrá disfrutar de este sublime espectáculo de la bailaora de flamenco más internacional, distinguida con más de 60 premios, entre ellos el Premio Nacional de Danza.

El último galardón que ha recibido, fue el pasado viernes, en el que fue nombrada embajadora de la provincia de Cádiz, en el gran Teatro Falla, el lugar donde, además, ha cosechado cinco días de éxito de lleno absoluto con Sombras.

Más de 3.000 kilos de material escénico serán desplazados a Tenerife para crear el escenario de Sombras. Entre las piezas que traerán a la isla, más de 150, destacan 60 tableros de suelo de baile acústico y bases de madera, que hacen que el taconeo de todas y todos los bailaores se escuche nítidamente en todo el patio de butacas.