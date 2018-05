George R.R. Martin descarta que la última entrega de su saga se publique en 2018

La llegada del invierno en las novelas de Juego de tronos se está haciendo de rogar. Mientras la popular serie de televisión se encuentra en pleno rodaje de su octava y última temporada (que se estrenará en 2019), Vientos de invierno, la obra de la saga que falta por publicar, finalmente no llegará a las librerías este 2018. Así lo ha confirmado el propio autor de Canción de hielo y fuego, George R. R. Martin, en su blog personal. "No, el invierno no se está acercando... al menos no en 2018. Tendrás que seguir esperando por Vientos de invierno", ha señalado.

Los lectores ya han mostrado en múltiples ocasiones su descontento con Martin ante una falsa promesa que se lleva repitiendo desde 2015 y que no termina de cumplirse. De hecho, la propia serie, que arrancó en 2011, cuando ya estaban publicados los cinco libros en los que se basa esta ficción, adelantó a las novelas en su séptima temporada para mostrar un contenido inédito para espectadores y lectores.

Los creadores de la ficción televisiva, David Benioff y D. B. Weiss, se reunieron con el escritor tras finalizar la tercera temporada para decidir una conclusión para la gran guerra entre las principales casas de Poniente y la amenaza de los muertos que provienen de "más allá del Muro". Un final que no será igual para aquellos que prefieran leer los libros, puesto que Martin ha asegurado que el destino de Jon Nieve, Daenerys Targaryen o Tyrion Lannister tomará un camino diferente al de la serie en Vientos de invierno.

Para paliar la espera el autor sí ha confirmado que el 20 de noviembre llegará a las librerías Fuego y Sangre, una recopilación de relatos cortos que cuentan la historia de los Targaryen, los poderosos y misterios reyes de ese mundo literario, capaces de cabalgar sobre dragones.