Alexis Alonso Quartet presenta su disco 'IN' en el Paraninfo de la ULL

El proyecto de jazz contemporáneo, Alexis Alonso Quartet, liderada por el pianista y compositor Alexis Alonso e integrada por una formación de lujo, el violonchelista Ciro Hernández, el contrabajista Agustín Buenafuente y el batería Roberto Amor lanzan el disco IN , que sonará por primera vez en directo en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, el 11 de mayo a partir de las 20:30 horas. No obstante, los amantes del jazz pueden ya degustar de las canciones de IN en las diferentes plataformas digitales: Spotify, Itunes o Amazon y adquirir además el disco el mismo día del concierto.

Las entradas para la presentación de este trabajo discográfico están a la venta en Tomaticket y en el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad de la ULL al precio de 8 euros y con precio especial para menores de edad.

La cantante Marta Solís actuará como artista invitada en este concierto que tendrá a su vez una proyección audiovisual, trabajo de dos realizadores canarios de reconocido prestigio, José Alberto Delgado y África Hernández, que acompañan con deliciosas pinceladas visuales la belleza y la intensidad de ver a Alexis Alonso Quartet tocando en directo.