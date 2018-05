Denzel Washington, Amy Schumer y Glenda Jackson, nominados para los Tony

Los actores Denzel Washington, Glenda Jackson y Amy Schumer figuran entre los candidatos a recibir los premios Tony de este año, según anunció hoy la organización del certamen, que reconoce las mejores producciones teatrales de EEUU.

Los premios, que se entregarán el próximo 10 de junio, tienen como aspirantes a mejor musical a 'The Band's Visit' (once nominaciones), 'Frozen' (tres), 'Mean Girls' (doce) y 'SpongeBob SquarePants' (doce).

Como mejor obra dramática las nominadas fueron 'The Children' (dos nominaciones), 'Farinelli and the King' (cinco), 'Junk' (dos), 'Harry Potter and the Cursed Child' (diez) y 'Latin History for Morons', protagonizada por John Leguizamo y solo con esa nominación.

Denzel Washington aspira al Premio Tony de mejor protagonista de una obra dramática por su participación en 'The Iceman Cometh', que ha obtenido hoy ocho nominaciones a distintas categorías.

Junto a él fueron nominados Mark Rylance ('Farinelli and The King', Jamie Parker ('Harry Potter and the Cursed Child'), Tom Hollander ('Travesties') y Andrew Garfield ('Angels in America').

Por su parte, Glenda Jackson aspira al premio de mejor protagonista en una obra dramática por su participación en 'Three Tall Women', que ha logrado seis nominaciones.

También compite en esa misma categoría la actriz cómica Amy Schumer por su papel en 'Meteor Shower', la única nominación que tiene esa obra dramática.

Junto a Jackson y Schumer compiten en esa sección Lauren Ridloff ('Children of Lesser God') y Condola Rashad ('Saint Joan').

En cuanto a protagonistas de un musical, los aspirantes son Tony Shalhoub ('The Band's Visit'), Ethan Slater ('SpongeBob SquarePants'), Joshua Henry ('Rodgers & Hammerstein's Carousel') y Harry Hadden-Paton ('My Fair Lady').

Hay seis aspirantes al premio Tony por la mejor actuación en un papel de protagonista en un musical, entre ellas Lauren Ambrose ('My Fair Lady'), Hailey Kilgore ('Once on This Island') y Rhonda LaChanze ('The Donna Summer Musical').

Completan la lista de aspirantes Katrina Lenk ('The Band's Visit'), Taylor Louderman ('Meand Girls'") y Jessie Mueller ('Rodgers & Hammerstein's Carousel').