El Cabildo rinde homenaje al escritor mexicano recientemente fallecido, Sergio Pitol

El Centro de Documentación de Canarias y América, Cedocam, del Cabildo, dedica esta semana su sección Intemporales al escritor mexicano recientemente fallecido, Sergio Pitol. Ensayista y novelista, recibió el Premio Cervantes en 2005 "por contribuir con su obra a enriquecer el legado literario hispánico", según palabras del jurado.

Sergio Pitol escribió con un estilo exquisito y utilizó la ironía para ofrecer al público lector una mirada desencantada de la realidad. Recibió otros premios destacados como el Herralde de Novela, en 1985; el Nacional de Literatura de México, en 1993; o el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, en 1999.

Estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó como editor y colaboró en múltiples publicaciones tanto en México como en otros países. Casi toda su narrativa, según sus palabras, "guarda una estrecha relación con mi vida, hay una especie de juego biológico entre mis relatos y las distintas etapas estéticas, entre la evolución de mi propia vida y los muchos cambios que han existido en ella".

La bibliografía que se puede consultar en el Cedocam va desde las obras Infierno de todos (1ª edición. Barcelona: Seix Barral, 1971. 146 p. Biblioteca breve de bolsillo. Libros de enlace; 83), La casa de la tribu (2ª edición. Madrid: Fondo de Cultura Económica; Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, 2006. 219 p. Biblioteca Premios Cervantes), El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol (Peñate, Julio; Rivero, Francisco? [et al] (eds.). Madrid: Verbum, 2008. 254 p. Verbum Ensayo. ISBN 978-84-7962-420-0). Hasta artículos como Adiós al viaje literario de Sergio Pitol ( The New York Times), La estructura de la ficción en las narraciones de Sergio Pitol (La Colmena: Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México), Muere el escritor mexicano Sergio Pitol (ABC), o Viajero de sí mismo (El País), entre otros.