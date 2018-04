Fuerteventura y Tenerife se postulan como platós de 'Wonder Woman 2'

La isla de Fuerteventura se postula como plató principal del rodaje de Wonder Woman 2, la esperada secuela de la superheroína de DC Cómics adaptada a la gran pantalla por la realizadora Patty Jenkins. La nueva producción de Warner y DC se plantea aprovechar los incentivos fiscales a los rodajes de producciones cinematográficas en Canarias con la filmación de escenas de esta nueva entrega en distintas localizaciones en Fuerteventura, como escenario principal, en Tenerife y, además, en Andalucía, en la parte española.

Precisamente, la Fuerteventura Film Commission asistió ayer por primera vez al Festival de Cine de Málaga con el objetivo de promocionar la isla como destino de rodajes cinematográficos bajo el paraguas de la Canary Islands Films, sello conjunto que representa al Gobierno de Canarias, las siete Film Commission de las islas, la ZEC y el sector privado. El equipo contó con un stand propio en la nueva zona de industria del Festival, MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone), un espacio habilitado con un Industry Club para la negociación, venta y networking entre las empresas participantes.

Así, Wonder Woman 2 vuelve a contar con la actriz israelí Gal Gadot como protagonista, en la piel de la Mujer Maravilla. Su rodaje arranca el próximo 28 de mayo en Reino Unido y la trama se ambientará en el contexto de la Guerra Fría durante la década de los 80, por lo que una parte del rodaje de la producción también se desplazará a EE.UU, tal como indicó la propia Jenkins el pasado verano en unas declaraciones a la revista estadounidense Entertainment Weekly.

El objetivo es que Wonder Woman 2 se estrene en salas comerciales en noviembre de 2019, a cuyo respecto cabe recordar que la primera entrega superó los 800 millones de dólares de recaudación en taquillas a nivel mundial.

"La historia transcurrirá en Estados Unidos, lo cual está muy bien. Ella es la Mujer Maravilla, así que le toca venir a América. Ya es hora", manifestó la cineasta. Y aunque poco más se ha desvelado en torno al argumento, Jenkins ha asegurado que "esta secuela será una película muy diferente a lo que todos conocemos de Wonder Woman".

Por otra parte, algunas figuras del elenco de la secuela han trascendido desde hace meses, mientras que otros rumores aún mantienen la expectativa. La primera confirmación es que Wonder Woman o Diana, princesa de las Amazonas se enfrentará a su reverso, la mujer-leopardo Cheetah, una de las grandes enemigas de la heroína, a quien interpretará la actriz Kristen Wiig ( La boda de mi mejor amiga, Ghostbusters...), cuyo fichaje reveló la propia Jenkins a través de su cuenta en Twitter. "¡Sí! ¡Es verdad! Increíblemente afortunada de dar la bienvenida a la sensacionalmente talentosa Kristen Wiig a nuestra familia de Wonder Woman. No puedo esperar para trabajar con una de mis favoritas. Y tan emocionada por lo que hemos planeado", escribió la realizadora.

Por otra parte, el actor chileno Pedro Pascal, conocido por sus papeles como el príncipe Oberyn Martell en Juego de tronos o Javier Peña en Narcos, desempeñará un papel fundamental en la secuela de Wonder Woman. Aunque la identidad de su personaje aún se desconoce, la revista Variety ha anticipado que "se espera que el papel sea fundamental".

Por último, la productora aún mantiene conversaciones con el actor Chris Pine para su posible reincorporación como Steve Trevor, personaje clave en la primera entrega, toda vez que la actriz Lynda Carter, quien dio vida a Diana Prince en la serie Wonder Woman en la década de los 70, ha confirmado la negociación de un posible cameo en la película. La actriz no sólo fue el rostro que acercó a la superheroína al público mayoritario en los 70, sino que también ha sido una de las grandes defensoras de la película de Jenkins; incluso, contra las acusaciones del realizador James Cameron (Titanic, Avatar...), quien rechazó la película por constituir "un paso atrás para la mujer".