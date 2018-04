"Cada concierto es un diálogo con el público, como un viaje espiritual"

El ciclo cultural Pasionari@s CajaCanarias 2018 tiene prevista su próxima cita musical el próximo jueves, 26 de abril, con la actuación de Kristin Asbjørnsen en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife (Plaza del Patriotismo, 1). Las entradas para asistir al concierto, que dará comienzo a partir de las 20:00 horas, se encuentran a la venta, a un precio de 12 euros, a través del portal www.entrees.es, y se podrán adquirir también, en caso de disponibilidad, en la taquilla del referido Espacio Cultural una hora antes del comienzo de la actuación. La música de Kristin Asbjørnsen es única y personal, contando con trazas de góspel, ritmos africanos, jazz noruego contemporáneo o folk nórdico. Dadafon y Krøyt son sus grupos propios, pero en su carrera también destaca una larga colaboración con el pianista de jazz Tord Gustavsen. Antes de aterrizar en Tenerife Asbjørnsen, nos habla de su música y de lo que espera del público que asista al concierto en el Espacio Cultural CajaCanarias:

¿Es su primera actuación en las Islas Canarias?

Sí. Solo he visitado las Islas Canarias una vez, hace tres años, de vacaciones unos días en Gran Canaria, así que estoy muy emocionada con este viaje.

¿Visitará otras ciudades en España?

En esta ocasión, será solo el concierto de Tenerife. Es una lástima porque me encanta actuar en España. La última vez fue en el Madrid Jazz Festival.

¿Qué espera del público de las Islas?

Me encanta tocar en trío con mi maravilloso guitarrista Olav Torget y el bajista Gjermund Silset, me inspiran mucho y abordan mis canciones de una manera muy poderosa con su fuerte expresión personal. El año pasado no tocamos mucho juntos debido a otros proyectos, por lo que estamos ansiosos por volver a encontrarnos musicalmente en Tenerife y compartir la velada con el público en el Espacio Cultural CajaCanarias. Por las imágenes que he visto, parece un lugar muy agradable. Para mí, hacer un concierto siempre es un diálogo con el público, la sala, los músicos y conmigo, es como un viaje espiritual en sí mismo.

¿De qué forma comenzaste con el sonido Góspel?

Crecí en una familia donde la música era una forma importante de expresarse. Cantaba en coros de la iglesia, y escuchaba mucha música góspel moderna. Pero después de un tiempo sentí la necesidad de trabajar más con la improvisación y explorar las posibilidades en mi voz. También quería explorar más sobre la tradición espiritual afroamericana, la música popular, que es la raíz del Góspel. Llegué a la gran cantante afroamericana Ruth Reese, y después de su muerte heredé todo su material de espiritualidad, y trabajar con esas canciones, transformarlas, ha sido una parte muy importante de mi viaje musical. Musicalmente, uso ambas influencias, los tintes espirituales y mis propias composiciones cuando toco.

¿Cuáles son tus próximos proyectos musicales?

Acabo de lanzar un nuevo álbum llamado Traces of You. En este álbum, basado en mis propias composiciones, he explorado nuevos campos de la música, donde el álbum presenta un nuevo encuentro musical con el intérprete de kora gambiano Suntou Susso, así como mi guitarrista Olav Torget. Realizaré conciertos con este nuevo trío el próximo año, y también compondré más canciones nuevas. Estoy también en el proceso de escribir canciones con letras noruegas.