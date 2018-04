Paco Delgado: "Hollywood es implacable, si no funcionas te mandan a casa"

"Hollywood es un lugar implacable, en el que si no funcionas, a las cuatro semanas te mandan a tu casa de vuelta", asegura el diseñador canario Paco Delgado, que ha estado nominado al Oscar al mejor vestuario en dos ocasiones, por Los miserables y La chica danesa.

Ganador de dos Goya, por Blancanieves y Las brujas de Zugarramurdi, Paco Delgado, que este domingo recibió el Premio Ricardo Franco en el vigésimo primer Festival de Cine en Español de Málaga, califica el vestuario como "una escultura en movimiento", con la que crea "un objeto tridimensional".

Desmitifica al cine al aseverar que "no tiene ningún glamour por dentro", porque a veces "hay problemas en las relaciones personales, se trabaja con poco tiempo, con nervios y con presupuestos que no puedes derrochar, y es un mundo muy complejo".

"El cine es un trabajo súper jerárquico, como el ejército, porque es la única manera que funciona, y no tiene nada de democrático. Tiene también una parte de circo, porque somos como saltimbanquis que vamos de un sitio a otro", ha afirmado en un encuentro con medios.

En su carrera ha "conectado con algunos directores" y con otros no ha conectado "nada", y es que el cine "es como otro trabajo cualquiera, puedes conectar con un compañero, no conectar o incluso detestarlo".

"Intento siempre conectar con el director y hago un esfuerzo por algún tipo de sintonía, porque son muchos meses juntos en una travesía que no es siempre fácil".

Aclara que lo que él hace en el cine "no es moda", sino que usa la moda "de la misma manera que otras cosas como el color, la psicología o la sociología", y su labor consiste en "ayudar a crear el personaje y envolverlo en una segunda piel que es el vestuario".

Tras leer el guión, hablar con el director y los actores y trabajar en la documentación, llega, para él, "el momento de más miedo escénico al empezar a dibujar y enfrentarse con un papel en blanco".

Considera normal que haya "conflicto siempre" con los actores en torno al vestuario, y asegura que "no se puede imponer, porque tiene que haber siempre un diálogo y un consenso de que lo que le pongo es lo correcto para hacer el personaje".

Uno de los trabajos que recuerda con más orgullo es Blancanieves, de Pablo Berger, pese a que cuando supo que sería una película muda y en blanco y negro pensó que era "inviable".

"Pensaba qué me inventaría para decirle que no haría la película, pero me senté con Pablo Berger, empezamos a hablar y conectamos de una manera increíble, porque nos gustaban las mismas películas del cine mudo", ha relatado Delgado, que cree que "cuando el cine se convirtió en sonoro, perdió la capacidad artística que sólo existió en el cine mudo".

A quienes empiezan en esta profesión, les aconseja que "se relajen y hagan lo que les pida el cuerpo", porque él ha llegado hasta aquí "sin buscarlo".

"Todo es como una cadena. Hay que tener mucho relax y no ansiar nada, porque cuando ansías, lo único que se produce es frustración cuando no sucede. Cuando no ansías, las cosas que suceden son bendiciones", añade.

A nivel personal, sólo ambiciona "seguir trabajando en esto y poder pagar la hipoteca a final de mes", dice Paco Delgado, que considera que los que trabajan en el cine son "unos privilegiados".

"Ambiciono sobre todo que me lleguen buenos guiones. Si la película no es buena, da igual lo que hagas, y a veces hay trabajos que dices que no te han salido bien, pero la película es tan impresionante que tu trabajo se aprovecha de ese subidón que tiene la película".