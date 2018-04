Merche: "Me gustaría ser como Chavela Vargas"

Asegura que su sonrisa es su mejor arma y es que a pesar de haber pasado una etapa difícil en el terreno personal nadie ha conseguido borrársela de la boca. Los dos últimos años han sido un tiempo de cambio para Merche, y eso también se nota en su nuevo disco, ´De otra manera´, en él, como siempre canta al amor y al desamor pero también a las desigualdades sociales, uno de sus principales motivos de preocupación.

Tu nuevo disco se llama ´De otra manera´, ¿por qué ese título?

Quería hacer el disco típico de Merche pero de otra forma. La música es mucho más electrónica.

Los conciertos de esta gira también son diferentes ¿no?

Sí, son muy distintos de lo que he hecho hasta ahora. Hay un momento en el que en el escenario se ponen 18 canciones mías y cinco personas del público suben y eligen lo que voy a cantar.

¿Cuál es la canción más especial de este disco?

´Puentes´, creo que es la más especial de toda mi carrera. Una canción que habla de los refugiados y en la que participa mi hija. Me apetecía que el estribillo final lo cantasen niños y luego pensé que si ella no participaba no me lo iba a perdonar en la vida. Ahora me pregunta cuando llego a casa a ver si los periodistas o los fans me han dicho a ver si lo ha hecho bien.

¿Va para cantante?

Espero que no. Solo tiene 7 años y ahora está en la época de soñar con ser de todo.

Optaste para ser madre a través de la adopción ? ¿cómo es el proceso?

Adopté a mi hija en la India. Tarde 6 años en poder traerla a España. Los dos últimos años fueron muy duros. Yo ya sabía quién era mi niña, pero aún no se podía venir conmigo. Estábamos conectadas, es muy igualita a mí. Me hace la mujer más afortunada del mundo.

Tras casi 20 años sobre un escenario, ¿qué sueño te queda por cumplir?

Me gustaría ser como Chavela Vargas y estar de viejecita sobre las tablas contando mis historias para quien me quiera escuchar. La gente decidirá cuando me jubilaré, aunque yo espero que nunca.