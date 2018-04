Esculturas de paja, madera y arroz que cobran vida

El italiano Peter Demetz talla la madera a mano, los japoneses crean a partir de madera y arroz, y la inglesa Candi Bees moldea alambres convirtiéndolos en animales. Diferentes técnicas y materiales que desembocan en arte, el arte de crear figuras que podríamos confundir con seres vivos.





Another picture of my latest creation roaming the Welsh mountains. Stainless steel wire wolf #sculpture on a cold snowy day in #Wales #torfaen #wolf pic.twitter.com/NaQJ5p35g7