El Festival de Las Palmas premia a 'El mar nos mira de lejos' y 'Plus Ultra'

El palmarés de Canarias Cinema distingue la poesía visual de dos propuestas experimentales de producción isleña concebidas a partir de la exploración y fabulación sobre el territorio y que, además, competían en el Festival de Cine de Las Palmas después de un destacado recorrido en festivales internacionales. El largometraje El mar nos mira de lejos, ópera prima de Manuel Muñoz, se alzó con el premio Richard Leacock al Mejor Largometraje, dotado de 3.000 euros, sobre el que el jurado destacó el ejercicio de "captar el momento histórico de un lugar, creando una atmósfera enigmática y trazando el retrato de unos personajes que se enfrentan a un futuro incierto".

Por su parte, el cortometraje Plus Ultra, del tinerfeño Samuel M. Delgado y Helena Girón, triunfó en este apartado, dotado de 1.500 euros, donde el tándem de cineastas se distingue por segundo año consecutivo después de triunfar en la pasada edición de Canarias Cinema con Montañas ardientes que vomitan fuego. En esta ocasión, el jurado valoró su "apuesta estética y formal" y su "inyección de potente originalidad frente al relato histórico habitual de las islas, logrando descontextualizar los hechos y abriendo nuevas vías de reflexión".

Tanto El mar nos mira de lejos como Plus Ultra, ambas producidas por la tinerfeña El Viaje Films, proyecto impulsado por el cineasta tinerfeño José Ángel Alayón, competían en la sección dedicada al cine canario con una trayectoria previa en festivales internacionales, lo cual pone de manifiesto la proyección y el reconocimiento universal del cine de autor realizado o producido en el Archipiélago.

El filme de Manuel Muñoz vivió su estreno mundial en la sección Forum en la pasada edición de la Berlinale, y tuvo su premiere española en el Festival de Cine de Sevilla. Por su parte, Plus Ultra desembocó en la selección después de un largo recorrido en festivales de prestigio, como Locarno, San Sebastián, Valdivia y Chicago.

Y ambos trabajos anotan este nuevo triunfo, que falló un jurado compuesto por Miguel Rodríguez, fundador y editor de Mundo Hispánico; Sabina Urraca, escritora y periodista; y Vanesa Fernández, directora del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, con la alegría que comporta "jugar en casa".

"Siempre es una alegría que te programen en casa", manifestó ayer Samuel M. Delgado. "No sólo es un lujo que el jurado haya valorado nuestro trabajo, sino también haber podido compartirlo con nuestros compañeros". El dúo Delgado & Girón avanzo que Plus Ultra constituye, además, el prólogo de su primer largometraje, titulado en gallego Eles transportan a morte, que comenzaron a bocetar el pasado agosto durante la premiere española de Plus Ultra en el Festival de Cine de San Sebastián, en el marco de su programa de residencias Ikusmira Berriak 2017. Los autores esperan comenzar a filmar este salto al largometraje a comienzos de 2019.

Asimismo, el jurado también concedió una mención especial al cortometraje Morir en el intento, creado por los alumnos de la Escuela de Cine Infantil y Juvenil Cámara y Acción, en el que distinguieron "uno de los inicios más brillantes de toda la selección", así como su labor pedagógica y colectiva presente en su proceso de creación"