Milla Jovovich se apunta al rodaje de 'Paradise Hills' en Canarias

Milla Jovovich, que para toda una generación siempre será Alice Abernathy -la protagonista de la franquicia Resident Evil-, visitará el próximo mes Gran Canaria para participar en el rodaje de Paradise Hills. El filme, dirigido por Alice Waddington, también cuenta en su reparto con Emma Roberts -sobrina de Julia Roberts-, Jeremy Irvine, Awkwafina, Danielle Macdonald y Eiza González. La trama, escrita por Nacho Vigalondo y Brian Deleeuw a partir de una idea original de la propia Waddington, describe la historia de Uma -personaje interpretado por Roberts- tras despertarse en Paradise Hills, una especie de reformatorio de primera clase localizado en una isla aislada donde las familias adineradas envían a sus hijas para ser rehabilitadas.

La filmación de la película pasará por Gran Canaria en mayo de la mano de Nostromo Pictures, la empresa que preside el isleño Adrián Guerra y que produce un proyecto en el que también se han embarcado Lionsgate -compañía que maneja los derechos internacionales de la cinta- y CAA -derechos en Estados Unidos-. Entre los filmes que llevan el sello de Nostromo Pictures destacan Palmeras en la nieve, Cómo sobrevivir a una despedida, El guardián invisible, Inside, Contratiempo, The Kill Team, Life, itself o Down a Dark Hall.

Incorporada al proyecto poco antes de iniciar el rodaje, Milla Jovovich será una de las caras más reconocibles del reparto. Actriz tras alcanzar la talla de supermodelo en las pasarelas de alta costura, la ucraniana se asomó en 1991 a la gran pantalla con la secuela de El lago azul. Tras ese primer papel, fue reclutada para participar en la comedia Kuffs -junto a Christian Slater ( Mr. Robot)-, la biografía de Charles Chaplin -protagonizada por Robert Downey Jr.- y Dazed and confused -dirigida por Richard Linklater-.

Luc Besson

Elogiada por la crítica por esos papeles, en 1997 dio el salto al estrellato a nivel internacional: fue elegida por Luc Besson para protagonizar El quinto elemento, un filme de ciencia ficción en el que compartió los focos con Bruce Willis ( La jungla de cristal) y Gary Oldman ( El instante más oscuro). La película fue un éxito rotundo en taquilla, director y actriz se convirtieron en pareja y dos años después, antes de firmar el divorcio, repitieron colaboración cinematográfica en Juana de Arco.

Lanzada su carrera en el celuloide y aparcada la de supermodelo, Jovovich -tras ejercer de villana en Zoolander (2001)-, aceptó el rol que ha marcado su carrera durante las dos últimas décadas: el de Alice Abernathy, la heroína encargada de salvar a la humanidad frente a una plaga de zombis en Resident Evil, una franquicia de seis títulos basada en un videojuego de los años 90.

Junto a Jovovich, los últimos en unirse al proyecto que produce el grancanario Adrián Guerra han sido Jeremy Irvine y Awkwafina. El primero fue protagonista de War House, trabajo dirigido por Steven Spielberg en 2011 -inspirado en un cuento juvenil sobre la Primera Guerra Mundial-, mientras que la segunda -más conocida en EE UU por su carrera musical como rapera- figura en el reparto de Ocean's 8 -cinta aún sin estrenar en España-.

Protagonista

Los tres, Jovovich, Irvine y Awkwafina, se suman a la relación de actores de un rodaje en el que, desde hace meses, ya estaban enrolados Emma Roberts -que la semana pasada colgó una foto con el guion de Paradise Hills en su cuenta de Instagram-, Danielle Macdonald o Eiza González.

Emma Roberts, además de por su parentesco con Julia Roberts, acaparó la atención de crítica y público por su trabajo en tres temporadas de la serie American Horror Story. Además, al igual que Jovovich -que en 1994 publicó The Divine Comedy-, compagina el cine con la música: la banda sonora de Unfabulous and More, una serie dirigida para el público juvenil que ella misma protagonizó para Nickelodeon, lleva su firma.

La carrera de Danielle Macdonald ha estado marcada, hasta ahora, por varios roles secundarios. También formó parte de la serie American Horror Story y ha participado, junto a Jennifer Aniston, en el musical Dumplin', mientras que Eiza González -tras despuntar en series de televisión mexicanas- empieza a encontrar su hueco en Hollywood tras aparecer en grandes producciones como Baby Driver -junto a actores como Kevin Spacey o Jamie Foxx- o The Women of Marwen -un filme aún por estrenar dirigido por Robert Zemeckis ( Aliados; también rodada en Canarias)-.

Todos estarán en mayo en Gran Canaria bajo la dirección de Alice Waddington que en 2015, con su cortometraje Disco inferno, que logró, entre otros galardones, el premio de la sección Nuevas Visiones del Festival de Sitges.