Muere José Antonio Abreu, premio Príncipe de Asturias de las Artes

José Antonio Abreu, el galardonado fundador de un programa ha sacado a miles de niños y jóvenes venezolanos de la delincuencia a través de la música, ha fallecido este sábado a los 78 años.



Abreu fundó 'El Sistema' en 1975 en un vetusto garaje y con apenas nueve músicos, y, poco a poco, logró expandirlo a todo el país y crear una red de 300 coros y orquestas que acercan a niños y jóvenes a la música alejándolos del crimen en uno de los países más violentos del planeta.



"Nos conmueve profundamente la partida física, el cambio de paisaje del maestro Abreu", ha asegurado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un discurso transmitido por la televisión estatal.



El director de la Orquesta Filarmónica de Los Angeles, Gustavo Dudamel, ha colgado en Twitter una foto junto a su maestro Abreu. "Con todo mi amor y eterna gratitud a nuestro padre y creador de El Sistema", ha emplazado el músico venezolano.





With devoted love and eternal gratitude to my mentor and father of El Sistema. pic.twitter.com/tPpA0oCRzm