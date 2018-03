Juicy M, la Dj-modelo ucraniana que arrasa en el circuito mundial, cerrará el macro del Love Festival

Marta Martínez, conocida como JUICY M, una dj/productora internacional de Kiev, Ucrania, que se ha perfilado como una mega-estrella en crecimiento en la escena electrónica mundial, siendo una de las DJ femeninas con más éxito internacional, ha firmado con el Isla Bonita Love Festival para cerrar el macroconcierto que vivirá La Palma (Islas Canarias) el próximo 28 de julio en el Puerto de Tazacorte, en el que además actuarán: MANÁ: la mejor banda latina del mundo como estrella principal, INNA: la reina del dance, SEBASTIAN YATRA: el colombiano de moda, SIDECARS: el rock revelación de España, y SORAYA: la voz del pop nacional más contratada.

Será un evento irrepetible que se extenderá desde las 8 de la tarde, cuando arranque el sonido rock de SIDECARS hasta las 4:30 de la madrugada, cuando JUICY M termine de agotar a los miles de asistentes a lo que se ha denominado "el concierto del siglo" en La Palma. En medio, actuará sobre las 00h la banda latina más importante de todos los tiempos; MANÁ ofrecerá una actuación de unas dos horas que se recordará durante mucho tiempo.

La versatilidad del cartel de artistas del Isla Bonita Love Festival 2018 impone. No solo con la mejor banda de rock latino del mundo sino que una serie de sonidos tan diferentes como gustos musicales puedan encontrarse en el panorama musical, lo que garantiza un éxito total entre el público asistente, que seguro encontrará más de un atractivo en el macro evento compuesto por 6 artistas distintos, tanto con sonidos latinos como anglosajones.

JUICY M, que cierra el cartel definitivo, y al igual que el resto de artistas que componen el espectáculo del Isla Bonita Love Festival 2018, se ha vinculado al proyecto liderado por Sodepal SAU (Cabildo de La Palma), con la producción de ElTime Eventos, para trasladar al Mundo un mensaje comprometido con las libertades sociales y los derechos del colectivo LGTBI+, en favor de cualquier forma de expresar y sentir amor.

El macroconcierto será la culminación de una semana completa cargada de actos sociales que se extenderán del 22 al 28 de julio y que serán presentados en próximas fechas, con el apoyo del Cabildo Insular, el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos del Valle de Aridane y multitud de empresas patrocinadoras.

De TomorrowLand a La Palma.

JUICY M es desde comienzos de la década una de las productoras musicales con mayor proyección, según consta en todas las plataformas de visualización en línea. Millones de visitas en Facebook, Twiter y Youtube para ver sus sesiones musicales, que la han llevado en varias ocasiones al escenario de TomorrowLand en Bélgica.

Acumula actuaciones en más de 50 países de 4 continentes en los que ha compartido escenario con grandes como:Afrojack, Backstreet Boys, Black Eyed peas, Dragonette, Jay Sean y Skrillex, entre otros.

Comenzó su carrera como presentadora de televisión en el canal OTV música en el 2007, y fue DJ residente en los clubes nocturnos de moda como Orangerea Supper Club, Patipa y Matrix en Ucrania. Después de haber participado en el DMC World Eliminations en Ucrania y en el World Technical DJ Championship en Dubai, fue nombrada "La Mejor DJ Femenina del Año" en los Premios ProDJ en 2010.

Aparte de su creciente carrera como DJ, Juicy M ha modelado a nivel internacional para aclamadas revistas como FHM y Maxim, y ha aparecido en las portadas de magazines como XXL, Guts y Timeout. Ella misma se autodenomina: "The sexiest Dj of the World".