Canarias premia el esfuerzo de Ángel Sánchez, Gofiones y Sergio Rodríguez

El poeta, narrador, ensayista y antropólogo grancanario Ángel Sánchez (Gáldar, Gran Canaria, 1943); la agrupación folclórica también grancanaria Los Gofiones; y el jugador tinerfeño Sergio Rodríguez (San Cristóbal de La Laguna, 1966) son los depositarios de los Premios Canarias 2018 en la modalidad de Literatura, Cultura Popular y Deportes, respectivamente. El Gobierno canario anunciaba ayer los galardonados en estos premios, que serán entregados el próximo 30 de mayo en el acto institucional del Día de Canarias, en el Auditorio Alfredo Kraus, tras conocer el fallo de los tres jurados que se reunieron en la capital tinerfeña.

"Enhorabuena al artista grancanario Ángel Sánchez por el merecido Premio Canarias de Literatura 2018 que le ha otorgado hoy [por ayer] el Gobierno regional". De esta manera y a través de su perfil en la red social Facebook, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) celebraba la concesión del galardón a Sánchez, al tiempo que recordaba su participación en los actos organizados por el centro de Vegueta con motivo del Día del Libro en 2016. "Estoy sobrepasado, no solo por la novedad del Premio Canarias, sino porque desde que el presidente del Gobierno canario me llamó, ha sido una avalancha de gente, que son mis amigos, que casi me han colapsado el teléfono. Todavía no salgo de mi asombro, de mi agradecimiento, el compromiso que tengo de estar a la altura de los méritos que se me atribuyen", manifestaba ayer tarde Ángel Sánchez, tras conocer la noticia.

Desde Presidencia del Gobierno se destacaba de Ángel Sánchez, que "sus actuales líneas de investigación se dirigen a la Etnolingüística del modelo dialectal canario, a la iconografía canaria, el trabajo de campo en Etnografía y Antropología cultural de las Islas".

Ángel Sánchez se especializó en Filología y Antropología en la Universidad de La Laguna, y en las universidades de Salamanca, Grenoble, Paris-Vincennes y Göttigen. Todo ello, tal como se detalla en su biografía de la Academia Canaria de la Lengua, institución en la que ingresó en julio de 2017, "contribuye a su formación intelectual y al desarrollo de sus diversas inquietudes intelectuales y creadoras". La institución subraya que "si en Canarias tiene como compañeros de universidad a Eugenio Padorno, Jorge Rodríguez Padrón y Alberto Pizarro, en Salamanca coincide con los poetas Aníbal Núñez y José Miguel Ullán, de orientación más experimental".

Su estancia en París fue determinante en su trayectoria artística, como el mismo reconoce. En la ciudad francesa, "donde se halla en 1968", participó en cursos y conferencias en la Sorbonne, con Claude Lévi-Strauss, Sartre o "figuras como Dénis Roche, animador de la revista Tel Quel y profesor suyo en Vincennes".

Sánchez pasó igualmente temporadas en Alemania, donde "profundiza en el conocimiento de escritores como Georg Trakl, Gottfried Benn, Ingeborg Bachmann o Hans Magnus Enzensberger, a los que traduce para la revista canaria Fablas", entre otras publicaciones. Su trabajo se asoma a la poesía visual, focalizada en la obra del suizo Eugen Gomringer, la poesía concreta alemana y los brasileños Noigandres. "Su obra visual es considerable y muy reconocida".

Ejerció Ángel Sánchez la actividad docente en la Universidad Laboral de Las Palmas de Gran Canaria, y en las últimas décadas, tal como recordaba ayer, ha mantenido una intensa actividad en prensa, en particular en la Provincia y Diario de Las Palmas, que "es justamente mi casa, porque empecé a publicar en 1967, hace 50 años", decía ayer el nuevo Premio Canarias de Literatura.

"La labor no acaba nunca"

"Uno trabaja para autoconocerse, para conocer a su pueblo, también como terapia, como rutina insoslayable de ocho horas diarias al teclado, y es una vocación", señalaba ayer el poeta y artista. "Siempre me defino como un obrero del conocimiento, una labor y compromiso que no se acaba nunca, porque uno siempre está al día, con información, opinión, contrastándola, discutiéndola, en este mundo tan cambiante y tan revuelto".

Un artista "inmerso en la renovación creadora de los años 60 y 70, siempre muy independiente, su poesía destaca por su fuerza experimental y por dejar atrás tradiciones y tópicos. Si en el dominio de la poesía canaria puede mirar hacia la época de los conquistadores o hacia Bartolomé Cairasco de Figueroa, el poeta canario del Siglo de Oro, su escritura opta con frecuencia por el mestizaje y la "mestura", señala de su trabajo Nilo Palenzuela, ensayista, poeta y catedrático de Literatura en la Universidad de La Laguna.

El autor de Manual de supervivencia / Yoduro de sangre (1978), Ensayos sobre cultura canaria (1983), Cuchillo criollo (1995) o Tres zafras (2009), se define como "casi un renacentista, tan interesado en las ciencias como en las letras, y creo que Leonardo da Vinci es mi paradigma", subraya Sánchez. Recuerda el artista que "tuve la ventaja de que cuando estuve en París, me crió el estructuralismo de forma interdisciplinar, y entonces se produjo la apertura a las múltiples rejos de este pulpo que soy yo".

De otro lado, el Premio Canarias 2018 de Cultura Popular, que el jurado falló en favor de Los Gofiones, viene a rubricar "una semana para recordar y enmarcar", tal como señalaba ayer Pedro Miguel González, presidente de la agrupación folclórica que celebra este año sus bodas de oro, y que desde este jueves 22 hasta el domingo 25 de marzo, celebra y comparte su historia con el concierto 50 años por tí, en el Teatro Pérez Galdós, el espacio en el que Los Gofiones debutó hace 49 años, un 3 de julio de 1969.

"Los Gofiones son uno de los grupos folclóricos más representativos de Canarias y de su cultura. Fundado por un grupo de amigos en octubre de 1968, en Las Palmas de Gran Canarias, Los Gofiones han construido su trayectoria sobre la investigación y el rescate de la música popular canaria". Esta aseveración del Gobierno canario supone, sobre todo y según su presidente, "un empuje, una gran motivación para seguir trabajando".

"Está siendo un año formidable para Los Gofiones, y la distinción viene a reconocer el compromiso con la música popular, y es una recompensa al esfuerzo a nivel artístico y a la proyección del grupo en la sociedad", subraya Pedro Miguel González.

Y es éste un premio que Los Gofiones agradecen al jurado, a las distintas instituciones que impulsaron la candidatura del grupo a los Premios Canarias 2018, y al público que ha justificado el esfuerzo de 50 años de trabajo sobre la música popular del Archipiélago. "Es un premio para compartir igualmente con el público que ha hecho suyo nuestro legado musical, con todos los miembros de Los Gofiones, los que ya no están con nosotros, especialmente a la figura de Perico Lino, a los que se han ido sumando al proyecto y la nueva gente que se vaya uniendo".