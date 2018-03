Megan Maxwell, protagonista del Congreso de Literatura Erótica de Adeje

La escritora de bestsellers Megan Maxwell ha ofrecido este sábado 17 de marzo la ponencia central del I Congreso de Literatura Erótica de Adeje en la que han tenido lugar varias mesas redondas y al que han asistido unas 300 personas, que además han podido acceder a la autora para que les firmara libros. Maxwell en entrevistas concedidas a medios ha comentado que intento "plasmar en mis páginas la fuerza que tenemos las mujeres y sobre todo la idea de que cuando queremos una cosa lo peleeamos y lo conseguimos. Quiero empoderar a la mujer, que se sienta segura de ella misma, y que si una protagonista de cualquiera de mis novelas puede salir adelante, ella también".

El concejal de Desarrollo Creativo y Educación, Adolfo Alonso Ferrera, ha destacado la importancia de darle un lugar a la literatura dentro de la oferta cultural y educativa del municipio tanto a través del fomento de la lectura como a la difusión de las bibliotecas municipales, la feria del libro, presentaciones y ediciones de libros y otras tantas actividades que se desarrollan desde el Ayuntamiento de Adeje en apoyo a este sector de la cultura"Además, este evento que está organizado por Tamonante Distribuciones será probablemente en único que se celebre este año en Canarias.

Tras la apertura del Congreso, dirigido por el escritor canario Enrique Reyes, se han celebrado dos mesas redondas donde se ha abordado el fenómeno de la literatura erótica y romántica en la sociedad actual, con la participación de las escritoras invitadas al evento procedentes de Tenerife, Gran Canaria y Madrid: Olga Moreno, Carla Gil López, Ani M. Zay, Raquel Antúnez, Jossy Loes, Bárbara Padrón y por supuesto, Megan Maxwell, quien, además, ha sido la encargada de la ponencia magistral del evento.

Sobre el proceso de escritura, Megan Maxwell ha detallado que siempre empieza por pensar el título "primero elijo el título y luego escribo la novela para que el título se vea reflejado en el texto porque si no, me bloqueo. Siempre sé cómo empieza y sé como termina la novela. Siempre busco un final feliz, porque para finales tristes ya está la vida, quiero que la gente que me lea lo haga con una sonrisa en los labios. La trama va surgiendo a medida que escribo, los personajes son los que me van guiando cómo quieren que vaya su historia y la verdad es que me he dado cuenta que haciéndoles caso me va mucho mejor". La disciplina forma parte de su proceso creativo ya que la autora de bestsellers se ha marcado un horario de 9:30 a 8 de la noche con una parada para comer y tener los fines de semana libres para compartirlos con su familia "excepto cuando tengo la fecha de entrega próxima. La disciplina es esencial para mí".

Actualmente, Maxwell se encuentra en pleno proceso creativo de su nueva novela que llevará por título "El proyecto de mi vida" y que saldrá a la venta en junio de este año. "Justo me encuentro en un momento de escritura que no sé qué hacer ni sé cómo lo voy a solucionar. Tengo un cuaderno de ideas y cuando me bloqueo echo mano de él y alguna de esas ideas me ayuda a salir adelante, así que eso tendré que hacer.

Preguntada por si le gustaría ver alguno de sus libros en la gran pantalla, Megan Maxwell ha reconocido que "me encantaría, tuve una propuesta hace cuatro años para llevar al cine "Pídeme lo que quieras" lo que al final no salió pero si surgió una vez soy de las que piensa que puede volver a surgir y me haría muchísima ilusión. Si tuviera que elegir un libro para llevarlo al cine sería La historia de "Hola ¿te acuerdas de mí?" esa me encantaría llevarla al cine porque la escribí para mi madre".

Megan Maxwell, que ha reconocido no tener un perfil concreto para sus novelas aunque abundan las mujeres, es una de las autoras del momento, la escritora de habla hispana más leída y vendida no solamente en nuestro país sino en toda Latinoamérica. En apenas 9 años, ha sacado a la venta 33 libros, aunque ella especifica que esos libros se han publicado ahora pero "los he escrito en el transcurso de 23 años". El éxito la ha pillado por sorpresa como ella misma cuenta, en su último viaje a Chile vivió un momento fan a la salida del aeropuerto en el que tuvo que intervenir la policía para poder evacuarla "se abrieron las puertas y de repente vi a una multitud que empezó a chillar y yo me giré mirando si venía algún actor importante y resulta que la que llegaba era yo". La escritora sólo tiene palabras de agradecimiento a todos sus "guerreras y guerreros" como ella los llama "gracias a ellos y ellas yo me puedo dedicar hoy a esto". Por ese mismo motivo, a la autora le gusta remarcar que todas sus redes sociales las lleva personalmente "me gusta contestar yo misma a mis guerreros y guerreras".

En declaraciones a los medios ha asegurado sentirse aún incrédula ante el éxito que está teniendo "todavía no me creo que me esté pasando a mí. Parece que cuando no buscas las cosas, las cosas llegan sin esperarlo". Maxwell ha explicado que "durante mucho tiempo mandé mis novelas a las editoriales que no las querían publicar porque decían que mis protagonistas tenían mucho carácter y yo no quería rebajarles el carácter a las mujeres porque las mujeres valemos lo mismo que los hombres". La escritora ha comentado cómo se dedicó a escribir exclusivamente "por circunstancias personales tuve que dejar mi trabajo y empecé a tener más tiempo para escribir. Me apunté a un curso on line de novela romántica y resultó que el profesor era editor y se fijó en la novela que escribí como final del curso, la publicó y a partir de ahí otras editoriales empezaron a fijarse en mí hasta que llegó Planeta".