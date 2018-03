Ana Guerra: "Yo también hubiera votado a 'Tu canción' para ir a Eurovisión"

"Antes trabajaba en el Corte Inglés y ahora hago lo que me gusta", asegura la cantante tinerfeña que participó en Operación Triunfo

Reconoce que su vida ha dado un "giro de 180 grados" tras su paso por Operación Triunfo. Ana Guerra, natural de La Laguna, triunfa junto a su compañera Aitana en todas las emisoras de radio con el tema Lo Malo. Compagina la gira con el resto de concursantes de OT con la promoción y el trabajo para lanzar su propio disco. El jueves pasado estuvo en la Isla para recoger uno de los premios de Cadena Dial y ayer volvió a su tierra natal para protagonizar una multitudinaria firma de discos junto al Corte Inglés de Tres de Mayo. La próxima cita con sus fans tinerfeños será en el concierto de OT en Tenerife, el 30 de mayo junto al Parque Marítimo.

Es una de las pocas concursantes de esta edición de Operación Triunfo que tiene ya un club de fans en Latinoamérica. ¿Cree que se debe quizás al estilo que has defendido a lo largo de su participación en el concurso?

No sabía eso. Sé que Latinoamérica se ha volcado con el formato y, bueno, puede tener algo que ver. He sido muy versátil pero el estilo latino sí que ha estado bastante presente dentro de mi paso por el programa. Canté un tango, canté boleros, me presenté a Eurovisión con una canción latina y creo que de alguna manera he conquistado un poquito los corazones de la gente latinoamericana.

En esa línea de estilo está, por supuesto, La Bikina. Es un tema que ha convertido de nuevo en todo un himno. ¿Qué siente con esta canción?

Esa canción me hace sentir muy bien porque fue un poco el antes y el después dentro del programa. Cada vez que la canto, la canto como un himno para que todas las mujeres se sientan poderosas, altaneras, preciosas y orgullosas. No se, es como un orgullo lanzar un mensaje así, tan bonito.

¿Cómo le ha recibido Tenerife? Estuvo el jueves en la gala de entrega de los Premios Dial en el Recinto Ferial y vuelve ahora para protagonizar una multitudinaria firma de discos.

Se suele decir que nadie es profeta en su tierra pero yo no lo siento así. Además, estoy súper orgullosa de no sentirlo. Me parece súper bonito cómo me acogieron en la firma. Bueno, ahora, en el aeropuerto al llegar, tenía a la tuna cantándome La Bikina. Imagina lo bonito que fue. Tenía también muchos fans que luego iban a la firma. Vamos, súper súper guay.

¿Cómo le ha cambiado la vida su paso por Operación Triunfo?

Hombre, mi vida ha dado un giro de 180 grados desde entonces. Siempre me dediqué a la música y siempre intentaba compaginarlo todo con la música pero antes de entrar yo trabajaba en el Corte Inglés y ahora me levanto cada mañana dedicándome a lo que me gusta. Eso es lo más importante, que me la ha cambiado así.

Acaba de grabar el videoclip de Lo Malo, ¿qué tal ha ido la experiencia?

La experiencia fue brutal. Fueron doce horas de grabación y Gus Carballo, que es el director de la empresa que grabó el videoclip, tuvo una idea espectacular que fue ponernos a las dos en dos mundos paralelos. La realidad es que Aitana y yo somos dos personas súper distintas. Siempre nos llevábamos muy bien pero dentro de la academia no estábamos tan apegadas como podemos estarlo ahora mismo. Entonces, en el vídeo se ve como hay una transición y al final Lo Malo es lo que nos une. Fue una experiencia súper bonita porque, además, pasar de no haber grabado nunca un videoclip a grabar una macroproducción como la que hemos hecho es una pasada.

Mucha gente considera que Lo Malo, que está arrasando, debería haber ido a Eurovisión...

Sí. Yo siempre lo digo en las entrevistas y lo digo también con Aitana: como espectadora, yo hubiera votado a Tu canción. Está claro que si la gente nos hubiera votado para ir a Eurovisión hubiera sido un orgullo representar a España con algo tan diferente y lo hubiéramos hecho encantadas. Pero creo que Amaia y Alfred son grandes músicos, hay amor y hay magia. Creo que son los ingredientes perfectos para ganar el festival.

¿Cuando termine esta gira intensa y exitosa con los compañeros de OT se pondrá ya manos a la obra con la grabación de su propio disco?

Ya se está trabajando en mi carrera en solitario. Ahora mismo estamos con Lo Malo, la gira, las promociones, Los 40 Primavera Pop –donde también vamos a estar– y distintos eventos. Lo que me queda libre no lo duermo sino que lo dedico a mi carrera en solitario. Escucho canciones, me voy a sesiones de composición y estoy trabajando ya para sacar algo cuanto antes.

¿Se sintió injustamente tratada cuando descubrió la polémica que se armó en las Islas por su comentario en la academia sobre el acento canario?

Yo en ese momento no me enteré, obviamente. Nos pasa mucho que cosas a las que no le damos absolutamente nada de importancia dentro de la academia se hacen un mundo ahí fuera. Cada uno tenemos algo que hemos dicho con lo que luego se ha liado fuera. A lo mejor no me expliqué de la forma más correctamente posible pero bueno queriendo aclarar este comentario y que no se vuelva a descontextualizar lo que quería decir es que como los Javis me habían abierto una nueva puerta al mundo del teatro musical o al mundo del cine, necesitaría neutralizar mi acento. Ya hay locutores de radio canarios que lo tienen así porque se exige para hacer locución, hay actores que también lo tienen neutralizado. Era eso lo único que quería decir. Entre que no me terminé de expresar bien y lo que se pudo magnificar fuera se creó una bola que espero que pase desapercibida cuanto antes.