"El público de Tenerife es el ideal para mis sesiones"

Roger Sánchez inaugura este próximo sábado, día 17, los grandes encuentros de música electrónica en Tenerife que poco a poco van anunciando la llegada de la primavera. En medio de su vorágine mundial, al artista neoyorkino tomará los mandos en la cabina de la terraza Isla de Mar para ofrecer una intensa noche de house con sus habituales matices latinos que lo hacen único. Sánchez, además de estrella mundial, es una persona cercana, amante de su profesión y de su público. De sus pasadas visitas a la Isla (hace cuatro años que no tiene presencia aquí) recuerda grandes momentos con un público entregado.

¿Qué ofrecerá en su regreso a Tenerife?

Va a ser una noche intensa, eso seguro. Voy con muchas ganas. Será una noche poderosa de house music con sabores latinos y mucha energía.

¿Qué recuerda del público chicharrero?

Creo que es el público ideal para mis sesiones. Así me lo han demostrado cada vez que he estado en la Isla. Es un público muy integrado y divertido. Me encanta pichar para el público de Tenerife.

¿Cuáles son en la actualidad los proyectos de Roger Sánchez?

Por una parte, estoy componiendo muchos temas nuevos. Además, estaré colocando mi fiestas de Under the Radar en diferentes ciudades alrededor del mundo, sitios como Miami, New York, Marbella Barcelona, etc... Otros de los proyectos que me motiva es un concepto de fiesta con dj femeninas que estoy organizando junto a mi novia, Kristen Knight.

En su opinión, ¿cuál ha sido la mejor época el house?

Sinceramente, creo que aún está por llegar, pero una época muy importante fueron los años 90.

¿Qué es lo mejor de ser un dj de éxito?

Poder hacer lo que amo, poner música para la gente y además poder vivir de ello. Es una experiencia maravillosa.

¿Se arrepiente de algo hecho o no hecho en la vida?

Puedo decir sin dudar que no me arrepiento de nada porque al final todo es una lección en la vida. Y si me queda algo por hacer, es sólo porque aún no me ha llegado el momento.

¿Qué prefiere, una fiesta de club y lo grandes festivales?

Yo siempre prefiero las fiestas que se generan en los clubes, pero además he de decir que también creo que hay mucho valor en los festivales.

¿Qué le queda a Roger Sánchez en su carrera musical?

Hay muchas cosas por explorar. Por ejemplo, quiero hacer proyectos interactivos con música, gastronomía, arte y arquitectura. Estoy en eso también.