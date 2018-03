Un trío para morirse de risa

Cuarenta años son casi una vida, aunque para Tricicle el tiempo es lo de menos cuando hay voluntad de seguir creando si caer en la repetición, y mientras el público responda como lo ha hecho hasta ahora. El trío que en 1979 armaron Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir para hacer teatro cómico con un lenguaje gestual que se ha convertido en una seña de identidad, celebra sus cuatro décadas en la escena en 2019. Y hace una larga temporada que comenzaron las celebraciones con Hits, una antología que reúne una docena de sketches, por votación popular la mayoría, y otros por decisión del grupo, y un compendio de gags, que a ritmo frenético rematan un espectáculo de obligatoria asistencia.

Desde el pasado miércoles y hasta el domingo 18 despacha Tricicle una docena de funciones en el Teatro Cuyás, primera parada de una gira insular que continúa en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura el próximo día 21, y en el Auditorio de Tenerife el 24 y 25.

"El Cuyás nunca nos ha fallado, ni nosotros al teatro, siempre venimos dos o tres semanas y siempre acabamos con el teatro lleno, y en este caso venimos con el espectáculo muy rodado, ya que llevamos año y medio haciéndolo, rodadísimo, porque hay cosas que las venimos haciendo hace 30 años, no cada día, y realmente es lo mejor de lo mejor de lo mejor, con lo cual no hay duda posible, la gente se muere de risa desde que empieza", asegura Paco Mir. Esta semana, junto sus dos compañeros en Tricicle se prestó a mantener un encuentro para hablar de Hits, del pasado, presente y de un futuro cuyo horizonte, de momento, pasa por cubrir las fechas cerradas para esta antología hasta 2019. "Tenemos unas reservas increibles, y nos damos unas vacaciones dilatadas en verano", bromea Carles Sans sobre el esfuerzo de la gira.

En este Hits, acrónimo de Humor Inteligente, Trepidante y Sorprendente, está todo lo bueno de Tricicle, que es mucho, porque como bien explica Carles Sans, "el tema es que tenemos material como para hacer Hits 2, y siempre habrá quien encuentre que falta un sketch u otro, pero los que están se han elegido por el público a través de la página web, y luego están los que nosotros hemos decidido incluir con nuestro criterio, que son muy icónicos, otros que son buenísimos y a que a lo mejor el público no recuerda tanto por lo que sea, porque hayan salido menos en televisión".

Con la premisa de que "el espectáculo cambia de un día a otro, pero sustancialmente siempre es el mismo", según comenta Sans, hay piezas que permanecen. "Hay sketches que son icónicos; a los 20 años [en 1999] hicimos Tricicle 20, y de alguna manera era lo mejor de esos 20 años, y ahí estaban sketches nuestros como podía ser el tenis, el boxeo, que de alguna manera la gente que venía a ver los grandes éxitos ya los conocía", explica Joan Gràcia.

'Exit' y 'Sit'

De cara a montar Hits, subraya Grácia que "sin olvidar todos estos años, nos hemos centrados en los últimos 20, pero a pesar de eso están números como los de la sala de espera del aeropuerto, de Exit (1984), las butacas de cine de Sit (2002), y luego están los últimos 25 minutos finales en los que hacemos un repaso de gags de estos 38 años, donde ves perfectamente parte de todos nuestros espectáculos".

¿Y da para tanto el humor gestual? Pues si, porque cuando se les cuestiona a los tres cuál es la fórmula, si existe, para cumplir casi cuatro décadas con un hilarante discurso escénico que no tiene competencia en la cartelera nacional, la respuesta casi unánime es "la ilusión por seguir haciendo cosas, que es el alimento de un artista", tal como sentencia Paco Mir. "Seguir trabajando, conseguir que se oigan las risas, seguir descubriendo, ya que aunque tenemos una línea que no la hemos dejado de lado, que es el gesto, la hemos aumentado con todo tipo de técnicas que han ido surgiendo, que hemos aprendido y copiando, y se han añadido, incluso hablamos un poquito, cosa que nos preguntan más allá de los gruñidos. No somos mudos pero podríamos hablar si quisiéramos en un momento dado, y si conviene lo haríamos. Es una fórmula que ha tenido éxito, hemos llenado teatros, siempre hemos ido a más, y lo raro había sido lo contrario".

El fantasma de la repetición se ha asomado alguna vez a la casa de Tricicle, pero Carles Sans tiene muy claro cuál debe de ser la estrategia de cara a uno mismo, y al público al que se debe. "Para que esto no ocurra tienes que estar muy atento. y queriendo que esto no ocurra, lo fácil es que ocurra". Sans mira hacia atrás y recuerda la época de Bits (2012), "el último espectáculo de creación". "Nos dimos cuenta de que cada vez costaba más esta norma de no repetirse, buscar fórmulas nuevas, y es normal que cuando llevas 40 años sacando de un filón hay que escarbar más hondo para encontrar algo que sea realmente nuevo, y eso es un poco angustioso en los procesos creativos, y porque nosotros nos lo hemos impuesto. Hay otros artistas que siguen haciendo la misma canción, la misma obra o cuadro durante muchos años, y les funciona. Nosotros intentamos que no nos pase", resume.

Ninguno de los tres quiere hablar de futuro y lo que se antoja como final de etapa. En este contexto, Joan Gràcia advierte que "esta especie de retirada, que no sabemos cuando se va a producir, llevamos año y medio y todavía nos queda, incluso ayer [por el jueves] hablábamos con Les Luthiers de hacer algo en Argentina, de alguna manera es también el cansancio de 40 años de viajes, hoteles, de trajín, y que también hay muchas cosas que podemos hacer sin dejar el teatro y sin estar ahí arriba, y como dice Carlos, en el último espectáculo nos costó encontrar material nuevo, y eso seguramente tiene un tanto por ciento de culpa de llegar a donde estamos".

Habla Gràcia de Les Luthiers, porque las casualidades de cartelera tienen a los argentinos en el Alfredo Kraus, y a los catalanes en el Cuyás. Parte de Les Luthiers asistió el míercoles al primer pase de Hits, y este viernes en los previos del encuentro con Tricicle en el hotel en el que se hospedan, al lado de Las Canteras, aparecía por el hall Carlos López Puccio, uno de los miembros originales que continúa en activo, que también se aloja en este establecimiento. "Nos admiramos mutuamente y el tipo de humor absurdo y surrealista lo compartirmos, y compartimos además el mismo público", terciaba ayer Joan Gràcia tras saludar a López Puccio.

¿Qué ocurrirá cuando Tricicle se despida para siempre? ¿Queda huérfano el público? Dice Paco Mir que "con Youtube la orfandad ha muerto, se fueron los mejores y no pasa nada". Carles Sans pone el acento en lo que tiene Tricicle entre manos, que es lo que defiende y preocupa al trío de humoristas. "Estamos todavía aquí", puntualiza.

Lo que es una realidad,es que no abundan referentes actuales de ese humor absurdo al que se debe Tricicle. Paco Mir tiene la explicación: "el pasado de los humoristas actuales es muy soso, es el de los monologuistas, no van más allá de textos muy repetitivos entre todos ellos, en cambio nosotros vamos más allá. Hubo una época gloriosa en televisión, estaba Gila, Cassen, y luego otros como Martes y Trece, que era la renovación de ellos, y nosotros nos apuntamos al carro, aparte de las películas de Lubitsch, de Billy Wilder, que la gente joven no las conoce sino las copias de las copias".

Para Joan Gràcia, "el problema es que el público no se renueva y los artistas tampoco, y si apareciera ahora alguien como Tip y Coll igual no tiene público porque no está preparado para ello". Lo que no hay que hacer, por salud sobre todo, es dejar de reir. Según Gràcia, "el humor es muy necesario, sobre todo ahora donde hay una crispación espectacular. De hecho, cualquier salida de la tangente es reprimida, y ahí si que se abre un melón muy extraño de qué puede pasar en el futuro con el humor. Y es que ultimamente han surgido detalles que no auguran un futuro libre para el humor".

Un asunto éste en el que abunda Carles Sans, porque en su opinión. "estamos en una época donde el humor ha derivado a lo políticamente correcto, entendiendo esto como aquello que marca una serie de movimientos, de gente o de grupos". Una situación que invita a reflexionar: "antes uno podía atreverse a hacer más cosas, y de hecho hace unos días escuché decir a Santiago Segura que actualmente Torrente 1 o 2 no se habría podido hacer, Santiago se habría tenido que ir a vivir a Zimbabue y lo habrían machacado".

El argumentario de Tricicle va por otros caminos. "Nosotros nunca hemos traspasado esa línea, cuando no existía Twitter estas cosas no pasaban, las redes sociales están muy bien para según que cosas, y en otras vamos para atrás. Si no influyese sería genial", afirma Joan Gràcia.