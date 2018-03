Dayna Kurtz, desgarro de folk y blues

Difícil no dejarse llevar por una de las voces mayúsculas de folk y del blues norteamericano. La cantante, compositora y guitarritas de Nueva Jersey, Dayna Kurtz, tiene disco nuevo, Here, Vol. 2, y cuya puesta de largo tiene dos paradas en Canarias en una gira europea de cinco ciudades que dio comienzo en esta semana, con conciertos en Roterdam y Amsterdam, el pasado miércoles y ayer jueves, respectivamente, y que el pasado viernes recaló en el Cicca de la capital grancanaria. Hoy será el turno del Teatro Leal, en La Laguna, a las 19.30 horas. Mañana estará también en Madrid.

Para estos conciertos, la autora de discos como Postcards From Downtown (2002), American Standard (2009) o Rise and Fall (2015), estará acompañada por Robert Maché, sobrado instrumentista -mandolina, guitarra eléctrica y banjo-, que participó en la grabación de este dis- co, así como el anterior de grandes éxitos en directo, Here ,Vol 1, publicado el pasado año con licencia de Kismet Records, la disquera que la acompaña des-de 2002.

Es Robert Maché uno de los primeros músicos que Dayna Kurtz conoció en la bulliciosa Nueva Orleans, ciudad en la que descubrió y cimentó su universo musical, y que según sus palabras, y a propósito de la citada grabación en directo, en el volcaba un selecto repertorio de su discografía, la química y la complicidad que surge entre ambos en un escenario o en estudio, es "uno de los mayores obsequios recientes de mi vida"

Con una docena de trabajos publicados, Dayna Kurtz bebe del folk, blues y jazz, cuyo trabajo se suele situar en el amplio campo del sonido Americana. Un artista frecuente en el circuito independiente norteamericano desde los primeros años noventa, tuvo su estreno mediático con el álbum Postcards from Downtown, que incluye crónicas de cabecera de su repertorio como Fred Astaire, Miss Liberty, Last Good Taste o Paterson. Una voz singular que escapa al rol de cantante folk al uso, cuyo registro la ha emparentado con las formas de Nina Simone o Norah Jones, con quien ha grabado, por citar algunas referencias.

Compositora Femenina del Año en 1997 por la Academia Nacional de Compositores, Dayna Kurtz ha girado y compartido escenario con artistas de la talla de Rufus Wainwright, Elvis Costello, Richard Thompson, Mavis Staples, Dr. John, B.B. King, Elvis Costello, Richie Havens, Keren Ann, Chris Whitley y The Blind Boys of Alabama, entre otros.