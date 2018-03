Noel Gallagher se burla de unos fans ingleses durante un concierto

Noel Gallagher sacó todo su arsenal burlón para hablar desde el escenario con un grupo de fans ingleses especialmente ruidosos que se encontraban entre el público de su concierto en Austin (Estados Unidos) la pasada noche.



Con su hiriente sentido del humor, Noel respondió al grupo de fans, que estaba gritando por encima de lo normal para hacerse notar. "¿Sois ingleses? Por el amor de Dios. ¿De dónde sois? No me lo digáis, ¿Newcastle? ¿Liverpool? ¿Leeds? ¿Del puto Yorkshire?"



En ese punto, los fans entonaron un cántico del equipo de fútbol Hull City, ciudad del condado de Yorkshire. Noel lo reconoció y prosiguió: "¿De Hull? ¿Cómo demonios podéis permitiros estar en América siendo de Hull? ¿Robasteis la casa de vuestra abuela o algo así?"



En un tono ya de cachondeo desatado, aparentemente bien recibido por todos, aún continuó el músico asegurando que no quería ser un "miserable", pero Hull "es un jodido agujero de mierda". "Lo mejor que tiene es un puente. Todo lo que tiene es un maldito puente. Es una mierda. Sin acritud".









Noel Gallagher talking to members of the crowd from Hull at the Austin City Limits Live At The Moody Theater in Austin yesterday. #NoelGallagher



?? nicelemon2 pic.twitter.com/3skULsnyzQ