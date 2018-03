'La forma del agua' y Guillermo del Toro conquistan los Oscar

"La forma del agua", del mexicano Guillermo del Toro, se llevó este domingo el Óscar a mejor película, la guinda de un pastel de aplausos y alabanzas. La cinta fantástica, que logró en total cuatro estatuillas, se impuso a "Tres anuncios por un crimen", la otra favorita, así como a "Dunkerque", "Llámame por tu nombre", "Los archivos del Pentágono", "¡Huye!", "Las horas más oscuras", "Lady Bird" y "El hilo fantasma".



El Oscar a mejor director fue para Guillermo del Toro, mientras que 'La forma del agua' se ha llevado el Oscar a mejor película. El Oscar a mejor actriz se lo ha llevado Frances McDormand por 'Tres anuncios en las afueras'



"Soy un inmigrante, como muchos, muchos de ustedes, y en los últimos 25 años he vivido en un país que es de todos nosotros: tiene partes de aquí, de Europa, de todas partes, porque creo que lo más maravilloso que se puede hacer -y nuestra industria lo hace- es borrar las líneas en la arena", dijo Del Toro al recibir el Óscar en una gala con un marcado tono político.



El filme, que cuenta una historia de amor entre una limpiadora muda y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos en plena Guerra Fría, ha dominado la temporada de premios en Hollywood.





