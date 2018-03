Antonio Orozco vuelve a Canarias

El cantante Antonio Orozco ha anunciado que actuará en Canarias en el próximo mes de noviembre, en el marco de la «segunda vuelta» de su gira «Único». Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife serán algunos de los 100 conciertos con los que hará un viaje en el tiempo para repetir la experiencia cosechada con el tour, que protagonizó entre 2013 y 2016.

Concretamente actuará en Fuerteventura, el día 2 de noviembre, en el Auditorio Alfredo Kraus, en Gran Canaria, el 3, y en el Teatro Guimerá, en Tenerife, el 4.

El artista canceló un concierto en las Islas el pasado mes de octubre, debido al fallecimiento de un familiar.

Esta es la carta de presentación del cantante catalán en su página web: «'Único' no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar, hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos, 'Único' eres tú, 'Único' no es, ni más ni menos, que una parte maravillosa de tu vida. Si alguna vez pensaste que mis canciones hablaban de ti, entonces no lo pienses más, ¡HABLAN DE TI!».

Las entradas para los espectáculos de esta gira están ya a la venta.