Los 'triunfitos' Agoney y Raoul colapsan el Centro Comercial Añaza Carrefour

La tormenta llegó hoy al interior del Centro Comercial Añaza Carrefour. Los triunfitos Agoney y Raoul revolucionaron el ambiente de la gran superficie, que se llenó de jóvenes cargados con los discos de Operación Triunfo 2017 y que no quisieron perderse la primera de las citas de los concursantes con el público isleño. Desde que se anunciara la fecha de la firma de discos de los cantantes en Tenerife, las redes sociales dejaron claro que el encuentro sería una tarde para recordar y los seguidores del programa de La 1 de Televisión Española no defraudaron.

El acto daba comienzo oficialmente a las 17:00 horas pero cientos de personas se arremolinaban en el interior del centro comercial una hora antes y la larga fila creada por los seguidores estuvo a punto de salirse incluso de los límites del centro comercial. Además, el tinerfeño Agoney y el catalán Raoul llegaron un cuarto de hora antes de la hora de inicio por lo que todo se adelantó.

E hicieron las delicias de sus seguidores. La música del programa de televisión, con las canciones que se han convertido en auténticos himnos en las últimas semanas, no dejó de sonar en toda la tarde y los concursantes no tuvieron que cantar puesto que ya se encargaron de ello los tinerfeños que se acercaron hasta Añaza para conocer a sus ídolos.

"Estamos a las puertas. Si ahora no nos dejan entrar me da un infarto", comentaba una de las jóvenes que acudió a Añaza para conocer al Agoney y Raoul. Y es que los seguidores dieron rienda suelta a las muestras de cariño durante la tarde y no dudaron en llevar regalos para sus cantantes favoritos del concurso.

Los seguidores del programa que no pudieron acudir a esta cita tendrán otra oportunidad de disfrutar de los concursantes en el concierto del 30 de mayo.