Justin Timberlake, número 1 en EEUU con su nuevo disco

Justin Timberlake llegó al número 1 del Billboard 200 con su álbum Man of the Woods, pese a las críticas a la obra y los comentarios respecto a su espectáculo en el entretiempo del Super Bowl.

Man of the Woods, el primer álbum de estudio de Timberlake desde 2013, vendió más de 242.000 unidades en la primera semana tras su publicación, de acuerdo a datos de Nielsen Music dados a conocer el lunes.

El Billboard 200 considera las ventas de unidades de álbumes, las ventas de canciones (10 temas equivalen a un álbum) y las reproducciones en línea (1.500 reproducciones equivalen a un álbum).

El nuevo álbum de Timberlake es el cuarto que llega a lo más alto del ránking Billboard en su carrera. El excantante de NSYNC se presentó en el entretiempo del Super Bowl, en un show en el que mayormente cantó sus viejos éxitos.

Además, tuvo un segmento muy criticado debido a una canción en la que aparecía junto a una proyección gigante de Prince, el cual murió en 2016.

Sin embargo, Nielsen Music dijo la semana pasada que las descargas de los temas que Timberlake cantó en el Super Bowl se dispararon un 45 por ciento en el día siguiente al show frente al día previo.