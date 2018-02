TEA proyecta la nueva película de Hong Sang-soo, 'En la playa sola de noche'

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, proyecta esta tarde a las 19:00 y 21:30 horas, la película surcoreana En la playa sola de noche ( Bamui Haebyunaeseo Honjaaka, 2017), el nuevo trabajo del director Hong Sang-soo.

El filme está protagonizado por Kim Min-hee, Seo Young-Hwa, Jae-yeong Jeong, Seong-kun Mun, Kwon Hae-hyo, Song Seon-mi, Ahn Jae-Hong, Park Yea-Ju y se pasará en versión original en coreano con subtítulos en español.

Centrada en la portentosa interpretación de Kim Min-hee, que ganó el Premio a la Mejor Actriz en la pasada Berlinale y en el Festival de Gijón, En la playa sola de noche ofrece una reflexión sobre el desamor y sobre que viene detrás del amor.

Young-hee es una actriz que mantiene una relación amorosa con un hombre casado. Cuando la joven se ve sola meditando sobre lo impasible e indiferente que se encuentra frente a todo, optará por tomarse un tiempo. Decidirá entonces marcharse a la ciudad de Hamburgo y descubrir cuán importante es el amor en su vida.

Las entradas para asistir a esta proyección, que tienen un precio de 4 euros, se pueden adquirir tanto en la taquilla de TEA el mismo día del pase como a través de la web, mediante el sistema de venta online. Quienes adquieran sus localidades por internet podrán acceder directamente a la sala sin necesidad de tener que pasar por la taquilla y ya con el asiento reservado.

Hong Sang-soo nació en Corea del Sur en 1960 y estudió cine en la Universidad de Chung-Ang. Desde que debutara en 1996 con la sorprendente The day a pig fell into the well, Hong Sang-soo ha desarrollado un lenguaje cinematográfico y una estética singulares a lo largo de las 17 películas que ha escrito y dirigido, lo que ha contribuido a convertirlo en uno de los autores coreanos más consolidados hoy día.

Entre sus títulos cabe destacar Right now, wrong then ( Ahora sí, antes no, 2015), In another country ( En otro país, 2012), Hahaha (2010), Woman on the beach ( Mujer en la playa, 2006) y Lo tuyo y tú (2016).