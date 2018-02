El amor cotidiano visto a través de viñetas

Continuamente oímos que para lograr cosas interesantes debemos salir de nuestra zona de confort. Esta es la excepción que rompe la regla. Y es que a veces, con un poco de imaginación no hace falta irse muy lejos.



El artista israelí Yehuda Adi Devir ha encontrado inspiración en una persona muy próxima a él y con la que convive a diario: su mujer. Devir ilustra acciones tan cotidianas y simples como por ejemplo, estar por casa, hacer la compra o dormir la siesta.



A través de divertidas y enternecedoras imágenes, el dibujante nos enseña su parte más creativa y a la vez más personal, y las convierte en un agradable pasatiempo para su público, que además se sentirá identificado con ellas.



Maya es la mujer de Devir desde hace un año y medio. Sin embargo, llevan juntos casi ocho años y todavía siguen reinventándose el uno al otro. Ellos son los protagonistas de una serie de cómics titulados "Uno de esos días" y simplemente relata sus vivencias. Desde luego, si hay algo que debamos aprender de esta pareja es a reírse de uno mismo. A continuación una pequeña recopilación.





1. 'Knocking on heavens door'

2. 'Love hurts'

3. 'Nobody is perfect'

4. 'WORKAHOLIC'

5. 'Everything I can do she can do better!'

6. 'Weight lift'

7. 'New yearZZZ eve'