Metallica se pasa a la rumba catalana en Barcelona

Había expectación por saber con que nos sorprenderían Metallica en su concierto de este miércoles en el Palau Sant Jordi de Barcelona después de haber hecho versiones de Obús y Barón Rojo en su doblete en el WiZink Center de Madrid.

Pues bien, ya hemos salido de dudas, pues en esta ocasión el bajista Robert Trujillo y el guitarrista Kirk Hammett se han atrevido a tocar una rumba catalana. De Peret. El muerto vivo, concretamente.

Nuevamente la cosa queda más divertida que perfecta pero, tal y como sucediera en Madrid, el público ha recibido este pasaje con cachondeíto y móviles al aire, además de acompañar el estribillo coreando como procede eso de "que no estaba muerto que no, que no estaba muerto que no, que estaba tomando cañas".