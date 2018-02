Cuatro de los mejores djs tinerfeños presentan el disco 'We are four'

Nueva producción 100% canaria la del EP ( extended play) We are four que saldrá a la luz en mayo bajo la nomenclatura de One Connection Djs. Palpando la felicidad que da las 24.000 visitas logradas en YouTube con el primero de los temas que ha visto la luz -incluido en este Ep-, el proyecto de música electrónica que han formado Quique Serra, Mario Bravo, Sharken y Nabifa en el arranque de este 2018, trabaja a fuego en la salida de este trabajo, con el que estarán actuando en distintos escenarios de Tenerife, de otras islas también, ofreciendo un potente directo de cinco horas de música non stop.

One Connection Djs pondrá la marcha y el sonido en la Fiesta Joven de San Isidro el 18 de mayo; el 23 de junio actuarán en las fiestas de San Juan en el municipio de Puerto Santiago, y el 12 de julio estarán en el mismo municipio después la Gala de Elección de La Reina de sus fiestas. Apuran además la actividad de sus carreras en solitario para lanzar un EP compuesto por cinco temas, que se llamará We are four y se editará bajo el sello discográfico Big Records.

Los cuatro dj que forman este proyecto están de acuerdo en la raíz que germinó su unión, que "lo importante en este negocio, como para cualquier otro dj u otro grupo de dj, es la conexión con el público. Hay que saber leer la pista [de baile] y eso solo se consigue con experiencia, viendo lo que funciona y lo que no. Y cuando tienes eso, lo siguiente es buscar tu propio sonido y marcar la diferencia", advierten.

Quique Serra aporta la madurez de una larga carrera como deejay. Es especialmente conocido por su bagaje en EDM y hace una parada de su trabajo con Mode: Rave On (su última producción), para dedicarlo a One Connection Djs. Sharken es la fiesta y la energía personificadas, su versatilidad y sus dotes de animación lo hacen el componente ideal para cualquier evento; Mario Bravo aporta una carrera muy reflexionada y de interesantes colaboraciones a pesar de juventud, y Nabifa, quien pincha un amplio repertorio musical, destaca por su frescura en el escenario.

Todos ellos forman parte de la nueva era de artistas musicales sobradamente preparados de nuestro Archipiélago y confiesan que este proyecto, que posee un imán cargado de ilusión, entusiasmo y energía, ofrecerá cinco horas de música electrónica non stop para ponerlo en marcha en cualquier recinto o espacio público abierto.