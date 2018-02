Tricicle, al final del viaje

A punto de cumplir la cuarentena el próximo 2019, Tricicle concentra sus mejores sketches en el espectáculo Hits, acrónimo de Hilarantes Individuos Tragicómicos y Solazosos, que desplegarán durante marzo en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. El trío de humoristas formado por Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir revelan que esta gira se enmarca en el final de su recorrido después de enganchar a varias generaciones con su humor gestual.

El recorrido de Tricicle se aproxima al cénit y al ocaso de su trayectoria, porque su longevidad pedalea de la mano de su éxito como emblema del humor gestual. El trío humorístico compuesto por Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir cumplirá 40 años en los escenarios el próximo 2019 y, como homenaje, la compañía despliega la gira de despedida Hits, acrónimo de Hilarantes Individuos Tragicómicos y Solazosos, que constituye, en principio, la última parada de un viaje que atesora muchas carcajadas por facturar.

"Cuesta mucho retirarse cuando las cosas van bien", afirma Carles Sans, tercer vértice de esta terna inmutable en el transcurso de los años, quien matiza "pero de signos de agotamiento, nada". "De hecho, mucha gente se sorprende de que, teniendo el éxito que tenemos y llenando tantos teatros sin excepción, lo queramos dejar", revela. "Pero ya son muchos viajes acumulados durante muchos años y siempre tiene que haber un final de recorrido, aunque sea realmente sea una lástima".

La gira Hits desembarca en el Teatro Cuyás con 12 funciones, del 7 al 18 de marzo, y continúa su itinerario isleño en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura -isla que visitan por primera vez- , el 21 de marzo, y en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, los días 24 y 25 de marzo.

"En total, serán tres semanas en Canarias. Esto ya hay muy pocas compañías que lo hagan, ¿eh?", señala el humorista. "Pero tenemos un público súper fiel en esas Islas y creemos que es el momento de compartir con ellos un recopilatorio de lo mejor de Tricicle".

En concreto, Hits reúne "lo mejor de lo mejor de lo mejor de Tricicle", en palabras de la compañía, durante 100 minutos de gags sin pausa. "Por lo tanto, este es sin duda alguna el mejor de todos los espectáculos de Tricicle hasta la fecha, porque condensa una selección de nuestros mejores hits", celebra Sans.

La construcción de Hits sometió a los artífices de Tricicle a tamizar 39 años de sketches para reducir la propuesta a la esencia de la formación. "Lo complicado de la selección fue que no resultase en un espectáculo de dos o tres horas, porque son muchos los sketches que han sido un éxito importante a lo largo de nuestra carrera y había que poner únicamente los que considerábamos fundamentales, pero podríamos haber puesto muchos más. De hecho, podríamos haber hecho perfectamente un Hits 2 y un Hits 3, porque son muchos los que quedan fuera".

El triunvirato de Sans, Gràcia y Mir ensayó los primeros visajes de Tricicle en las calles de Barcelona en 1979 y progresó en salas alternativas mientras culminaban su formación en el Institut del Teatre de Barcelona. Su salto y consolidación en el circuito profesional a escala internacional se produjo enteramente en la década de los 80 y, desde entonces,su unidad no se ha resentido ni agrietado con el tiempo. Además, al echar la vista atrás, la compañía destaca que su humor se nutre de la misma materia prima que cultivaron aquellos años en la ciudad condal.

"El humor, en realidad, no cambia tanto, nos siguen haciendo reír las mismas cosas que hace 30 años, como una caída inesperada o cualquier cosa de este tipo", afirma Sans. "Nosotros seguimos marcados por aquellos maestros del humor que nos marcaron en su día, que fueron los clásicos del cine mudo, como Jacques Tati, que nos dieron las herramientas para que construyéramos nuestro propio género".

Más allá de la mímica

En este sentido, si la maquinaria de Tricicle se mantiene tan bien engrasada se debe, a juicio de Sans, a que la compañía ha acuñado "un sello propio". En las últimas décadas, Tricicle se ha convertido casi un antropónimo que se refiere al humor gestual, que trasciende la mímica y combina teatro, acción e ingenio para despertar sonrisas a través del silencio.

"Tricicle es un estilo de humor, una manera de hacer muy propia que siempre ha seducido a todos los públicos", afirma el humorista. "Nosotros hemos tenido siempre un potencial para la risa que ha traspasado los escenarios hasta alcanzar todo el patio de butacas, y que contagia a la gente de esa energía, ese entusiasmo, ese ritmo siempre trepidante, porque nuestra fórmula siempre ha empatizado mucho con el público. Por eso, Tricicle siempre ha tenido a lo largo de los años un público tan fiel, al que ya hemos ido añadiendo a las nuevas generaciones, porque, por supuesto, nos está ocurriendo que vienen muchos padres con sus hijos, incluso, siendo ya abuelos", añade.

En el tiempo de descuento para el adiós, la compañía no muestra síntomas de inquietud ante el posible legado de Tricicle y su transferencia a nuevas generaciones humorísticas. "Si te digo la verdad, no mucho", admite Sans. "Nosotros hemos seguido mucho el sello personal que hemos imprimido desde el primer día, pero es probable que no hayan salido más grupos en esta misma dirección porque nuestra huella ha sido tan potente que es como el que quiere ahora fabricar un refresco de cola, cuando resulta que ya está la Coca Cola y que siempre se les va a comparar. Por eso, creo que no hay tantos grupos que hayan seguido el camino de Tricicle".

Sin embargo, Sans recuerda que la sencillez de su lenguaje se sustenta en "un trabajo muy duro". "Físicamente, nuestros hits nos exigen muchísimo", confiesa. "Por esta razón, estamos diciendo que este espectáculo puede ser el último, porque siempre habíamos pensado que, cuando llegásemos a los 40 años de Tricicle, sería la hora de abandonar los escenarios. De momento, no hay nada planificado a modo de despedida, porque ese final todavía nos parece lejos, pero algo habrá que hacer como despedida, desde luego", concluye el humorista de Tricicle.