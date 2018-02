La soprano canaria Davinia Rodríguez debuta hoy en Pequín con 'Thaïs'

La carrera de la soprano canaria Davinia Rodríguez continúa ampliando su repertorio y sumando nuevos éxitos y escenarios. Acaba de cantar en varias ciudades italianas su primera Marguerite de Faust (Gounod) con un rotundo éxito y comienza el año preparando dos nuevas obras: siguiendo en el ámbito francés, a finales de enero viajará a China para debutar en el National Centre for the Performing Arts (NCPA) de Pequín como la protagonista de Thaïs, de Massenet, para posteriormente cambiar de registro cuando regrese a Barcelona para interpretaor en el Palau de la Música Catalana la Messa da Requiem de Giuseppe Verdi, junto a la Orquestra Simfònica y al Coro del Gran Teatre del Liceu. "Estoy muy emocionada porque a pesar de que no he parado de estudiar nuevos personajes en estos dos últimos años, todo ha valido la pena por las satisfacciones del trabajo bien hecho", afirma la cantante canaria. "La acogida del público en Italia en estas funciones de Faust fue realmente impresionante y el hecho de cantar varias funciones y en ciudades diferentes me permitió enamorarme por completo del personaje; me llevo a Marguerite muy cerca de mi corazón y espero poder retomarla próximamente".

En estas semanas enfrentará estas dos nuevas obras en dos escenarios todavía desconocidos para ella. "Debuto en Pequín dando un importante paso en mi carrera, y canto por primera vez un papel tan fascinante como el de Thaïs, uno de los personajes más interesantes y complejos del repertorio francés; lo he estado estudiando a conciencia y la verdad es que tengo unas ganas inmensas de llevarlo al escenario, ya que me permite brindar toda la expresividad de la voz. Días más tarde debutaré en el Palau de la Música Catalana de Barcelona con mi primer Requiem de Verdi, una de las obras maestras del compositor italiano que siempre soñé interpretar, y estoy encantada de que el destino haya logrado que sea en España ", añade la artista.

En China, Davinia Rodríguez actuará bajo la batuta de un experto en el repertorio francés como es Patrick Fournillier y en un montaje del regista Hugo de Ana (hoy y el martes 6 de febrero), mientras que en Barcelona su debut en el Requiem verdiano llegará de la mano de la Orquestra Simfònica y del Coro del Gran Teatre del Liceu bajo la batuta del responsable musical del coliseo barcelonés, Josep Pons (20 de febrero). Entre otros compromisos, le esperan actuaciones en la Royal Opera House de Mascate (Sultanato de Omán), donde encarnará A Nedda de Pagliacci, y en la temporada de los Amigos Canarios de la Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, a la que regresará para cantar nuevamente el rol de Liù de Turandot.