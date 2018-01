MiradasDoc presenta el vigor del documental de República Dominicana

MiradasDoc presenta hoy el vigor y la riqueza del documental que se está haciendo en República Dominicana en una muestra informativa que ofrece al público del festival. Comisariada por el cineasta cubano Rolando Díaz y patrocinada por la Dirección de Cinematografía de la República Dominicana, la muestra incluye cinco películas muy representativas del cine de realidad de un país que hace ya años que viene poniendo en el escenario internacional todo su saber hacer y su talento.

Las últimas hornadas del cine documental del país caribeño han encontrado el apoyo y el entusiasmo de los festivales, la crítica y el público. Se trata de un cine documental contemporáneo en el que el relato social se construye a partir de un lenguaje audiovisual muy elaborado y en constante renovación.

Las proyecciones comienzan a la 15:00 horas en la sala 2 del Auditorio de Guía de Isora, en cuatro pases, para presentar las películas Muerte por mil cortes (73' / 2016), de Jake Kheel y Juan Mejía; Blanco (70' / 2013), de Melvin Durán; Noelí en los países (55' / 2017), de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas; Mujeres tierra (30' / 2016), de Wendy P. Espinal y Mijaíl Peralta, y Nana (71' / 2015), de Tatiana Fernández Geara. Al final de la sesión correspondiente a las 19:00 horas, participarán en un coloquio con el público Rolando Díaz y la directora Johanné Gómez Terrero. La realizadora obtuvo el año pasado una mención especial del jurado del concurso de Ópera Prima por Caribeann Fantasy y este año visita también el festival en el marco del Laboratorio de Desarrollo Cinematográfico AfroLatam Lab con el Sugar Island.

"El cine documental en República Dominicana ha dado un salto enorme, como un récord mundial -asegura Rolando Díaz-. Había alguna obra previa, pero nada que ver con el alcance al que se ha llegado ahora, como Jean Gentil, de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, que ha estado en el Festival Venecia en 2010, o como Caribbean Fantasy, que es una obra interesantísima", detalla.

"No se puede decir que haya un movimiento de 50-100 obras; lo que sorprende es que no habiendo esa cantidad de producciones se cuente con varios títulos de importancia. En esta muestra, trabajamos con esos títulos y con la temática social", dice el comisario, que destaca que los autores de los documentales seleccionados "son jóvenes formados en una diversidad de escuelas, como estudios independientes de Estados Unidos, laboratorios estatales de la República Dominicana, la Escuela de San Antonio de los Baños, de Cuba, o Barcelona, que están haciendo una obra que empieza a sersignificativa". "Por primera vez, en 2016 llegaban tres documentales a las salas latinoamericanas y eso ha sido muy bueno", añade la directora Johanné Gómez Terrero. Esta situación "tiene mucho que ver con que tenemos una nueva ley de cine, que ha creado una efervescencia en toda la industria cinematográfica nuestra, y eso incluye el cine documental, lo que ha permitido conseguir resultados muy interesantes, como puede verse en esta selección, que es toda de cine de autor", apunta la directora. En cuanto a la temática, Gómez subraya que se trata de "documentales que están contando temas que la gente no quiere tratar o que no quiere reflexionar sobre ellos, que resultan algo incómodos. En mi país, el documental está preguntando mucho: ¿qué vamos a hacer con esto?, ¿este es el país que queremos?, ¿qué estás haciendo tú? El documental está preguntando".