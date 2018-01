La gira de Operación Triunfo 2017 llegará a Tenerife a partir de marzo

Los seguidores canarios de Operación Triunfo 2017 están de suerte. El presentador del programa de La 1 de Televisión Española. Roberto Leal, anunció, durante la gala celebrada en la noche del 29 de enero, que se ampliaban las ciudades a las que llegarán en concierto los concursantes de esta edición histórica. A pesar de que aún no se conocen las fechas exactas, la gira pasará por Tenerife y Gran Canaria. Otras ciudades confirmadas en las que los concursantes ofrecerán conciertos son Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. Las fechas exactas de estas citas se darán a conocer el próximo lunes, 5 de febrero, durante la gala final del concurso.

La noticia de la visita de los concursantes a Tenerife y Gran Canaria se dio a conocer durante la gala especial de Eurovisión que tuvo lugar en la noche del 29 de enero, y en la que los cinco finalistas se jugaron viajar a Portugal para representar a España en el festival de la canción europea, que tendrá lugar el próximo mes de mayo. Finalmente, el tema elegido fue Tu canción, interpretada por la pareja formada por Alfred y Amaia.

Si bien la canción individual defendida por la concursante tinerfeña Ana Guerra, El remedio, no fue de las más votadas durante la noche, el dúo que formó junto con Aitana interpretando el tema Lo malo quedó entre las tres finalistas de la noche. Esta canción ha causado gran controversia durante los últimos días puesto que las propias concursantes llegaron a reconocer que no se sentían demasiado identificadas con la letra. No obstante, el tema de Brisa Fenoy fue uno de los más aplaudidos durante la última gala emitida por La 1, donde no solo se pudo disfrutar de las voces de las jóvenes, sino que también demostraron que se saben mover a la perfección sobre el escenario.