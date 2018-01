'Before is now' en Fotonoviembre

'Before is now' en Fotonoviembre

Before is now-Ko Muri Ko N?ianei presenta en TEA Tenerife Espacio de las Artes, dentro de la XIV Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre, el trabajo de Natalie Robertson, Dieneke Jansen y Fiona Amundsen, tres fotógrafas neozelandesas que utilizando técnicas de la práctica documental se valen de la fotografía y de la imagen en movimiento para difundir unas narrativas a la vez personales y ampliamente compartidas. La muestra, que forma parte de Sección Oficial de la bienal, está comisariada por Charlotte Huddleston, la directora de la Saint Paul Gallery en Auckland (Nueva Zelanda), uno de los principales centros de arte del país. Las obras de estas tres artistas se centran -según explica Huddleston- "en temáticas muy diversas: relatos culturales y de comunidades locales, la protección ambiental, la implicación de Japón en el teatro bélico de Asia Pacífico en la II Guerra Mundial, la gentrificación, la justicia social y los derechos de los inquilinos de las viviendas públicas". Before is now se puede visitar en TEA hasta el próximo 18 de febrero, de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.