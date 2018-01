Raúl de la Fuente y Eliane Raheb se encuentran hoy con el público en Guía de Isora

La programación de hoy del Festival MiradasDoc incluye la proyección de 17 películas en las dos salas del Auditorio isorano. Las proyecciones comienzan a las 12:00 horas en la sala 1 del Auditorio con dos películas que compiten en el concurso internacional de mejor ópera prima, One two zero de Anna Pawluczuk (Polonia), protagonizada Justyna, una niña que entrena profesionalmente gimnasia rítmica, y Dust, de Jakub Radej (Polonia), un estudio del camino que cada cuerpo humano debe recorrer desde la muerte hasta el entierro. La sesión se completa con dos films que concursan por ser el mejor corto documental internacional, Nature: all rights reserved (Holanda) y Espacio vacío, de Julián Cáneva.

A partir de las 16.00 horas, Tekoha-Sonido de la tierra, de Rodrigo Arajeju y Valdelice Veron (Xamiri Nhupoty), compite en el concurso de cortos. Le sigue El señor de los dinosaurios, de Luciano Zito.

Raúl de la Fuente charlará con el público sobre su película La fiebre del oro (30' / España), que participa en el concurso nacional y se proyecta a las 18.00 horas. El documental muestra la vida de cientos de mineros en Cabo Delgado (Mozambique). A continuación, se muestra Last days in Shibati (59' / Francia), que compite en el concurso internacional de largometraje.

La sesión de las 20.00 horas está dedicada a la ópera prima de Maria Kourkouta y Niki Giannari Spectres are haunting Europe (99' / Grecia), sobre la vida diaria de refugiados sirios, kurdos, paquistaníes, afganos y otros en el campo griego de Idomeni. La programación de la sala 1 concluye con la proyección del largo Tierra sola (107' / Chile).

La programación de la sala 2 comenzará a las 15:00 horas para presentar la primera película de la muestra informativa Documental y animación: una propuesta sobre lo real, que se completa con las sesiones de las 17.00 y 19.00 horas. A las 21.00, la directora libanesa Eliane Raheb hablará de su película con el público tras la proyección de Aquellos que permanecen (95' / Líbano ). La muestra comienza a la 15.00 horas con Deyrouth (Beiroot) y 30 años de oscuridad. A partir de las 17.00, la proyección de la serie Faces from places, de Bastien Dobois (20 x 3' / 2013 / Francia) irá seguida de un coloquio con el público, a cargo de José Luis Farias, creador y codirector de Bridging the Gap -Animation Lab. La muestra concluye con la proyección de Pequeñas voces, de Jairo Eduardo Carrillo y Óscar Andrade (76' / 2010 / Colombia).