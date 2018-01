La cantante de Nueva Jersey Dayna Kurtz estrena disco en el Archipiélago

Una de las más célebres voces del folk y del blues norteamericano, Dayna Kurtz, visita en marzo próximo Tenerife, Gran Canaria y Madrid, en el marco de una exclusiva gira europea en la que estará presentando su nuevo disco, Here, Vol. 2, junto a sus éxitos de siempre. Cinco ciudades son las escogidas por Kurtz para la presentación europea de su nuevo trabajo, en unos conciertos en los que estará acompañada por el multiinstrumentista Robert Maché -mandolina, guitarra eléctrica y banjo-, quien participó en la grabación del disco.

Con una docena de trabajos publicados, el último Here, Vol. 2, que se publica el próximo martes, traerá a Dayna Kurtz de gira al Archipiélago. El domingo 11 de marzo, la artista estará en el Teatro Leal, en La Laguna, a las 19:30 horas. El tour dará comienzo en Roterdam el 7 de marzo, y continúa al día siguiente en Amsterdam, para dar el salto Canarias, donde la artista también estará en el Cicca, en la capital grancanaria, a las 20.30 horas, el viernes 9 de marzo. Su agenda de directos concluirá el 12 de marzo en Madrid. La productora canaria Folelé Producciones organiza y produce los conciertos en Canarias y Madrid.

Dayna Kurtz es una de las más reconocidas cantautoras norteamericanas de la escena actual, gracias a una singular ecuación rítmica por la que fluye el jazz y blues. En 1997 fue nombrada Compositora Femenina del Año por la Academia Nacional de Compositores. Habitual en el circuito independiente norteamericano desde los primeros años de la década de los 90, no publicó hasta 2002 su álbum de debut, Postcards from Downtown, que incluye crónicas desgarradoras como Miss Liberty, Last Good Taste o Paterson.

Kurtz arrima el blues y el folk al jazz y se aparece como una cantautora de universo propio, personalidad arrolladora y hondas raíces en lo popular. Encuadrada en el género americano, Kurtz tiene una voz granulada, de amplio espectro y vibrato único. Fruto de ello se la ha comparado con Nina Simone y con Sam Cooke, entre otras figuras. Compone y canta de manera vigorosa, con desgarro y emoción, y toca la acústica y la slide con una maestría poco habitual, explica la productora Folelé Producciones. Cercana a Nina Simone, Norah Jones e incluso con fraseos que la sitúan junto a Annie Lennox, e incluso bucea en las emociones y las interpretas como si siguiera los pasos de Marianne Faithfull o Tom Waits son tan emocionantes.

Ha grabado con Norah Jones, y ha estado de giras con artistas de la talla de Rufus Wainwright, Elvis Costello, Richard Thompson, Mavis Staples, Dr. John, B.B. King, Elvis Costello, Richie Havens, Keren Ann, Chris Whitley y The Blind Boys of Alabama.

La autora de American Standard (2009) y Rise and Fall (2015), ha frecuentado en varias ocasiones los escenarios del Archipiélago, y en 2011 se prestó a colaborar con la banda grancanaria The Birkins poniendo su voz en Frapuccino Lovers, que se incluía en el álbum de debut del grupo insular, publicado con el sello El Genio Equivocado. Un tema que se lanzaría en formato digital como single del álbum, y que se acompañaba con una versión acústica de C'mon Let's Go, de los ingleses Broadcast.