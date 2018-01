TEA proyecta el fin de semana 'La vida y nada más', de Antonio Méndez Esparza

El TEA proyecta hasta mañana La vida y nada más ( Life & Nothing More, 2017), película dirigida por Antonio Méndez Esparza. Los pases serán a las 19:00 y a las 21:30 horas. El largometraje, que el realizador madrileño rodó en Estados Unidos y que está protagonizado por actores no profesionales, muestra el día a día de una mujer afroamericana, soltera y trabajadora que lucha por sacar adelante a sus hijos en medio de un entorno hostil.

Este trabajo que se pasará en versión original en inglés con subtítulos en español. La vida y nada más, que esta semana se alzó con el Premio Especial Feroz y que opta a dos premios en los Independent Spirit Awards a Mejor actriz y Premio John Cassavetes, fue presentada en los festivales de Toronto y San Sebastián y compitió por la Concha de Oro.

La película explora la vida de una familia desestructurada del norte de Florida a través de dos de sus miembros. Regina, madre de familia, lucha para llegar a fin de mes. Por el otro, Andrew, un adolescente de 14 años al que se le hace difícil encontrar su lugar en Estados Unidos y sufre la presión familiar.