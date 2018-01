Atlantic Jazz Ensemble toma el Castillo de San Felipe de Puerto de la Cruz

El Castillo San Felipe de Puerto de la Cruz acoge esta tarde, a partir de las 20:30 horas, el inicio de la nueva temporada de conciertos de jazz del Laboratorio Atlántico de Jazz y Nuevas Músicas. La primera de las jornadas incluirá la presentación del Atlantic Jazz Ensemble y su programa The Music Of Art Blakey & The Jazz Messengers en su nueva residencia artística.

El concierto estará precedido, a las 19:30 horas, de la charla titulada ¿ Quiénes son Art Blakey & The Jazz Messengers? en la que todo aquel que lo desee podrá sumergirse un poco más en la vida y música de esta icónica formación, tanto si es un aficionado consagrado como si es la primera vez que asiste a un concierto de jazz. El Atlantic Jazz Ensemble es una producción propia del Laboratorio y está formado por su director artístico y trompetista Natanael Ramos, el saxofonista Claudio Marrero, el pianista Francis Hernández, el contrabajista Emilio Martín y Nasim López-Palacios a la batería.

Esta iniciativa convierte Puerto de la Cruz en un referente de creación y difusión de la música de jazz desde Canarias. Con el objetivo de rendir homenaje a The Jazz Messengers, el Atlantic Jazz Ensemble ha seleccionado un repertorio que repasa toda la carrera de esta formación. Así, interpretarán temas como Moanin' de Bobby Timmons, One by one o Time will tell.