"El mundo de la música es solo de hombres por lo general"

La Otra, cuyo nombre real es Isa, es una cantautora madrileña. Solista de una de las pocas bandas de mujeres existentes en el panorama musical español, Las Locas del Co, con sus letras, denuncia la violencia y visibiliza la desigualdad de género. Para ella la música va ligada al compromiso político e intenta con ella realizar un relato alternativo. Comenzó a escribir hace 8 años tras una crisis de soledad, que le hizo darse cuenta de que la música le servía para limpiar sus heridas. Desde entonces ha sacado tres discos al mercado Amanecer luchando (2011), Pa' fuera y pa' dentro (2015) y Creciendo (2017). Este último junto a Las Locas del Co. Actuaron el pasado mes de diciembre en Tenerife en la Feria Insular de Igualdad Tenerife Violeta (FITVI).

Ya tiene tres discos en el mercado. Desde su experiencia, ¿considera que las creadoras tienen mayores dificultades en la escena musical?

Es cierto que tenemos mayores dificultades aunque también depende de lo que una haga la situación específica cambia. Pero yo creo que en general en la sociedad el acceso a la visibilidad y al reconocimiento para cualquier persona que no sea un hombre heterosexual blanco es más difícil siempre.

¿Cómo se ven representadas en los escenarios y en las organizaciones las mujeres como sujeto de la música?

Considero que el mundo de la música es un reflejo de la sociedad en general. Por eso en los puestos de poder y en los lugares donde se obtiene reconocimiento encontramos pocas mujeres. Al igual que en el resto de la sociedad, lo que provoca el patriarcado es que sea más difícil llegar. El mundo de la música es un mundo de hombres por lo general. Una prueba de ello es que sobre el escenario hay pocas instrumentistas. Podemos encontrar más cantantes pero muy pocas instrumentistas (de música moderna) y casi no existen las bandas de mujeres.

En sus canciones se pueden escuchar frases como "Yo no me muero sino estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti". ¿Qué visión del amor desea trasladar?

Yo trato de hacer un relato un poco alternativo al dominante, al denominado "amor romántico", que aprendemos culturalmente y tenemos naturalizado. Ese amor con letras mayúsculas que se supone que te atraviesa como un rayo, te parte el alma y contra el que no se puede hacer nada. Yo creo que ese concepto del amor es más bien aprendido y encierra mucha violencia. Con mi música hago lo mismo que con mi vida, trato de vivir los afectos desde otro lugar, hablar de lo que siento, de mis experiencias y vivencias desde otra mirada que sea más empoderante y más libre.

La música es una herramienta de transformación social. ¿Cuál cree que es su papel como profesionales en esta transformación?

Para mí la música va muy ligada al compromiso político. Considero que la política está en todos los ámbitos de la vida. Por eso trato de ser honesta y responsable con lo que digo a través de la música. A la vez la música es algo que me acompaña, para sanarme y crecer como persona. Trato de nombrar de otra manera a la realidad, de visibilizar otras realidades que no están nombradas, que no están reconocidas y darles, de esta manera, un lugar en el arte para que puedan existir. Creo que es importante reflejar un mundo donde quepan muchos mundos distintos. A la vez también trato de visibilizar muchas cosas que considero que son violentas, y que no me gustan, de cómo funciona el mundo, y creo que es importante ponerles nombre. La mayor parte de la violencia presente en nuestra sociedad es invisible porque aprendemos a no reconocerla, y a entender que es natural y que es inevitable. Por eso cuando escribo intento denunciarlo.

¿Puede sintetizar ese papel que juega en este mundo de la música en mensajes que tengas claro que quieres transmitir?

Hay un eslogan de las feministas de los 70 con el que me siento muy identificada. Habla de que "lo personal es político". Por otra parte, hablo del cambio, de la esperanza para creer que es posible y luchar por este cambio y también de la diferencia como reivindicación.

En otra canción suya, Se quemó , hace una crítica irónica muy potente sobre la cultura de la violación. ¿Cree que las letras feministas como esta pueden llegar al gran público o podrán hacerlo en un futuro cercano?

Yo creo que sí, los feminismos se están popularizando. Cada vez más personas conocen lo que son verdaderamente, más allá de las distorsiones que históricamente han fomentado los medios dominantes. Poco a poco se está empezando a romper esa distorsión y la gente se está acercando a lo que realmente es la lucha feminista y sus reivindicaciones.

Recientemente la pudimos ver en la Feria de Igualdad Tenerife Violeta, tocando con las Locas del Co. ¿Por qué cree que sigue siendo sorprendente ver en un escenario una banda solo de mujeres?

Sorprende porque hay poca presencia de mujeres en los escenarios, al margen de las cantantes. Creo que es un tema muy complejo de explicar. No solo existen obstáculos externos o más evidentes que impidan que haya más mujeres sobre los escenarios sino también otros más invisibles que se corresponden con la manera en que interiorizamos la estructura social y normalizamos el sistema de dominación. Para justificar esta estructura patriarcal se utiliza muchas veces la meritocracia, argumentado que todas somos iguales y que todas tenemos más o menos las mismas oportunidades. Pero en realidad, esto no se materializa. No es cierto que haya una meritocracia limpia. Por ejemplo una persona que tiene más expectativas de éxito porque sabe que tiene menos obstáculos se atreverá a hacer más cosas, se arriesgará más, porque tiene más esperanzas de triunfar. La desesperanza o la creencia de que no se puede llegar a determinados lugares se interiorizan también y estos obstáculos son más difíciles de identificar.

¿Qué le ha parecido la iniciativa de esta Feria?

Me pareció un buen altavoz y una propuesta bastante plural e integrada con el tejido social del movimiento feminista, que creo que es lo importante cuando se organiza este tipo de iniciativas. Estuve muy a gusto. Fue un placer tener un altavoz como éste para dar a conocer nuestra música y decir lo que digo.

En los últimos tiempos las letras machistas en la música están generando un alto grado de contestación pública ¿Qué opinión le merecen?

Me parece muy bien. Yo creo que es importante. La regulación de la cultura en parte tiene que ver con poderes que están por encima de la gente, y que por desgracia están fuera de nuestro alcance. Pero también hay otra parte que tiene que ver con la aceptación o con el apoyo popular que tienen ciertas cosas. El hecho de que esté empezando a haber una respuesta social contundente de rechazo a estos mensajes violentos me parece un síntoma de que hay cosas que se están moviendo en la sociedad, y de que canciones que claramente son incitaciones al odio a colectivos y a muchas personas están dejando de estar normalizadas.

¿Cree que esto solo afecta a determinados géneros musicales?

Está presente en todos los géneros musicales y es independiente del género en sí. Es cierto que en el reguetón se habla de la sexualidad de una manera más directa, y por poner más ejemplos estereotipados como machistas, en el rap o en el trap también se dicen cosas de una manera más directa que en otros géneros, pero eso no hace el mensaje de fondo distinto, sino solo eso: más directo, con lo que implica para bien y para mal.

Entrevista cedida por el Boletín de Género del Centro Insular de Información, Asesoramiento y Documentación de Género del Cabildo de Tenerife.