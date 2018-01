El líder de Status Quo, Francis Rossi, anuncia un 'concierto encantador' en Tenerife

El Pabellón Santiago Martín acogerá el próximo 25 de mayo una de las grandes citas musicales del primer semestre del año en Tenerife. Hasta allí llegarán los británicos de Status Quo, legendaria formación que en la actualidad está girando por media Europa promoviendo su espectáculo ´The last night of the electrics´.

Confirmando la expectación generada en la Isla ante este concierto, el líder de la formación, Francis Rossi, ha hecho un llamamiento a sus seguidores animándoles a acudir a esta cita "que será sin duda un concierto encantador. Estoy convencido de que todo el que acuda lo pasará genial y disfrutarán de nuestro espectáculo".

A día de doy, Status Quo tiene confirmados 14 nuevos conciertos, muchos de ellos en Alemania. Tenerife y Gran Canaria serán sus centros de actuación en el Archipiélago en el próximo mes de mayo, los días 15 y 16, respectivamente. Los puntos de ventas oficiales para estos dos conciertos son la página web legendslive.es para ambas citas, además de la web de venta de entradas Tickey Bell y las taquillas del propio Santiago Martín.