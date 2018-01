Elton John anuncia la que será su "última gira"

Elton John ha anunciado este miércoles en Nueva York el fin de sus giras tras casi 50 años de conciertos. El cantante y pianista británico ha confirmado que en septiembre comenzará una "última gira" que le llevará a dar 300 conciertos alrededor del mundo.

El músico inmensamente popular, de 70 años, pasó varios días hospitalizado en 2017 debido a una rara infección bacteriana contraída tras un concierto en Chile.

"Elton se embarca en la siguiente fase de su creativa carrera. Y será tan sorprendente y poderoso como sus primeras actuaciones hace casi 50 años", escribió asimismo en su cuenta en la red social el ganador de cinco premios Grammy.

El autor de "Daniel", "Rocket Man", "Don't Let the Sun Go Down on Me" o "Candle in the Wind" se encuentra ahora mismo en la ciudad estadounidense de Las Vegas ofreciendo conciertos hasta el 19 de mayo.

El cantante, que con su marido David Furnish tiene dos hijos, Elijah y Zachary Jackson, ya había comentado que no le gusta estar demasiado tiempo alejado de su familia.



En la salud y en la enfermedad

Tras un concierto que ofreció en Santiago de Chile el 10 de abril de 2017, Elton John cayó enfermo durante su vuelo de regreso a Londres, con fuertes dolores abdominales, fiebre y temblores. Pasó dos días en terapia intensiva y un total de 12 días hospitalizado.

Su esposo, de 55 años, dijo luego a la prensa británica que fueron momentos terribles para la familia y que todos estaban "muy asustados".

"Estaba muy, muy enfermo. Pero la historia terminó bien. Está muy bien ahora. Ha regresado al trabajo y está en plena forma", indicó Furnish.

Elton John irrumpió en la escena musical británica en la década del '60 con el grupo Bluesology y enseguida conoció a Bernie Taupin, con quien formó una de las grandes sociedades de la música popular.

En 1969 publicó el primero de sus más de 30 álbumes, "Empty Sky", pero fue el segundo, de título "Elton John" (1970), el que le haría saltar a la fama, en especial por la canción "Your Song".

Entre 1970 y 1976, la prolífica pareja John-Taupin publicó 14 discos, con clásicos como "Rocket man", "Crocodile Rock", "Bennie And The Jets" y "Don't Go Breaking My Heart". Tras una breve separación, los dos se reunirían de nuevo en 1980.

Reginald Kenneth Dwight, más conocido como Elton John, nació el 25 de marzo de 1947 en Pinner, un suburbio próspero de Londres, en una familia de clase media, hijo de Stanley Dwight, un teniente de la Fuerza Aérea y trompetista aficionado, y de Sheila Eileen.

"A los 3 años, dejó boquiabierta a su familia al sentarse al piano e interpretar The Skater's Waltz de oído", explica la biografía de su página web.

En los años 1980, Elton John entró en una espiral desenfrenada de cocaína, alcohol y sexo, de la que se considera un superviviente, dado que el sida empezaba a causar estragos entre los homosexuales. Una década después, decidió dedicarse de lleno a recaudar fondos para combatir la enfermedad, lo cual le valió incluso un premio de la Universidad de Harvard en noviembre pasado.

La canción "Can You Feel the Love Tonight", para la película de Disney "El Rey León", le llevó a conquistar un Óscar en 1995, y abrió un periodo de relación fructífera entre Elton John, el cine y el teatro, que dio lugar a musicales como "El Rey León", "Aida" (1999) y "Billy Elliot" (2005).