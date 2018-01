Ana Guerra gana el duelo isleño contra Agoney y se cuela en la final de 'OT 2017'

Los dos concursantes canarios de Operación Triunfo 2017 ( OT) protagonizaron en la noche del lunes el duelo más reñido de esta edición. Ana Guerra y Agoney se jugaban el pase a la final del programa de La 1 de Televisión Española, que se celebrará el próximo 5 de febrero, y fue la lagunera la que finalmente se hizo con un puesto al conseguir el 50,3% de los votos. No obstante, ambos concursantes realizaron dos actuaciones impecables, que les valieron los elogios del jurado y el caluroso aplauso del público que se congregó en el plató.

Las actuaciones del programa las inició en la noche del lunes Ana Guerra, que interpretó en su segunda nominación en el programa el tema de Camila Cabello Havana. Por su parte, Agoney eligió la canción Where have you been, de Rihanna. Si algo destacó en las actuaciones de los dos concursantes tinerfeños -únicos representantes canarios en el programa de televisión- fue la intensa coreografía con la que los dos cantantes acompañaron sus interpretaciones. Finalmente fue la lagunera la que se llevó la mayor cantidad de votos del público, lo que le ha valido un pase a la final.

Además de optar a ganar el concurso, la victoria de uno de los nominados en la noche del lunes también les permitirá actuar en la gala del próximo lunes, de la que saldrá el representante de España en Eurovisión. Sin embargo, la organización del programa tenía preparada un sorpresa y, tras la expulsión de Agoney, el presentador Roberto Leal anunció que el expulsado tinerfeño también participará en la próxima gala y entrará en la votación -el jurado no decidirá nada en la gala y la decisión quedará en manos del público- para representar a su país en el festival europeo de la canción. El cantante tinerfeño cumple, así, un sueño, puesto que durante la semana anterior fue el concursante que más insistió en el que le hace mucha ilusión poder viajar a Portugal para participar en el concurso musical el próximo mayo.

Los cinco finalistas de Operación Triunfo conocieron en la tarde de ayer los temas que interpretarán en la gala del próximo lunes y que han sido compuestos específicamente para ellos por autores de reconocido prestigio. Serán nueve los temas que entren en la votación del próximo lunes -cinco individuales, tres dúos y un tema grupal-. Ana Guerra opta a Eurovisión con el tema El remedio, de Nabález, mientras que Amaia interpretará Al cantar (Rozalen); Alfred, Que nos sigan las luces (Nil Moliner); Miriam, Lejos de tu piel (Steve Ronson adaptada por Diego Cantero de Funambulista); y Aitana, Arde (Alba Reig, una de las componentes de Sweet California).

Las parejas que también compiten por una plaza en el festival son Agoney y Miriam, con una canción de Funambulista y David Otero, Magia; Aitana y Ana Guerra interpretarán Chico malo, un tema compuesto por Morgan y Simms y adaptado por la granadina Brisa Fenoy, mientras que Alfred y Amaia subirán al escenario Tu canción, de Raúl Gómez. Además, los cinco finalistas también presentan en la gala la posibilidad de que represente a España en Eurovisión un tema grupal: Camina, el tema insignia de esta edición que fue compuesto por los 16 concursantes.

Junto con Ana Guerra, optan a ganar esta nueva edición de Operación Triunfo Aitana, Miriram, Amaia y Alfred. Precisamente estos dos últimos protagonizaron uno de los momentos más comentados de la gala del pasado lunes.