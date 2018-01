"Flor de invierno' es una exaltación de la sangre, la vida, la belleza"

Ruts & La Isla Music dan los últimos pasos hacia lo que será su quinto disco de estudio. El próximo 2 de marzo lo presentarán en el Teatro Leal de La Laguna, en uno de los retos escénicos más grandes que haya afrontado el grupo hasta el momento. El presente de la banda está marcado por dos puntos determinantes: el trabajo de producción con el alemán Toby Nambur; y la nueva condición de madre de su líder, Ruth Barreto. A su hija le dedica este nuevo álbum.

¿Qué es lo que le empuja a mantenerse sobre los escenarios?

La música para el que la interpreta tiene un poder sanador y vivir, muchas veces, duele, por tanto se vuelve medicina. Es como si te formateara cada vez que la tocas, y no te digo ya, cuando la compartes con otros músicos, y logras la conexión. Es brutal y viene a dar sentido a eso de que somos seres sociales. Nos hace sentir bien y por eso queremos compartir nuestro bien. Por otra parte, no me canso de empoderar la labor de los músicos y cantantes que hacen sus canciones, editan su material, que forman sus bandas y su proyectos musicales, que se mantiene a lo largo de los años, algo bien difícil, todos sabemos, y que parecen no tener el reconocimiento social y el espacio cultural y mediático que deberían. Cada vez que me subo a un escenario con La Isla Music creo que reivindicamos el arte de nuestros artistas en nuestra cultura. Por todo esto sigo aquí.

Después de su maternidad, ¿hay más vitalidad en sus trabajos?

Eso seguro. Tengo un motor rejuvenecido y me pone las pilas constantemente. Como digo en la canción Flor de Invierno, pero qué bonita así la vida.

¿Cómo presentaría usted misma este último disco Flor de invierno ?

Es una conversación con mi hija. Es lo que me gustaría transmitirle para que quede en ella para siempre. Su banda sonora, que lo será inevitablemente pues nos escuchará cantarlo muchas veces. Flor de Invierno habla de hijas y, por supuesto, de madres, por tanto es una exaltación de la sangre, de la vida, de la belleza, de la ternura y la fuerza. Es la luz en la ventana a la que volver para ubicarse, fortalecerse y seguir adelante. Así son, somos, las madres, ¿no?

¿Cómo es el proceso creativo en Ruts & La Isla Music?

Pues muy complicado. Soy medio músico, medio instrumentista, y medio intérprete, pero tengo una bacanal siempre en mi cabeza y he desarrollado, a lo largo de los años mi propia forma de llegar a hacer canciones. Por supuesto, la necesidad de contar, la inspiración y la motivación, es lo primero del proceso, a veces coger la guitarra me abre el camino pero para cuajar el arte en una obra, en mi caso, mi herramienta fundamental es el ordenador con mi multipista en el que voy abriendo tracks y grabando líneas rítmicas, de bajo, armonías, voces, etc, hasta tener el arreglo montado. A eso me refiero con que manejo a medias muchas disciplinas. Por suerte logro redondear el proceso gracias a los músicos de La Isla Music quienes 'alman' mi universo creativo.

? y el 2 de marzo presentan en el Teatro Leal.

¡Estamos locos! A quién se le ocurre. Presentación en la sala principal. Con canciones propias que nadie ha escuchado antes. ¡En fin! Esto es lo que primero que me viene a la cabeza como persona sensata y conocedora de nuestro entorno cultural pero al segundo dos, me motiva tanto que creo será un gran concierto, y así lo estamos tejiendo. Después de mucho tiempo voy a poder mostrar otros sonidos, y otras canciones, además con unas colaboraciones muy especiales que se añaden a nuestro equipo. Siempre he cuidado la puesta en escena. Considero que todo lo que se ve también es música y si está en escenario pues hay que cuidarlo. En esta ocasión será una puesta de largo en la que tendremos una emoción muy especial. Será la primera vez que me suba al teatro de mi ciudad a cantar mis canciones. Todo un honor que espero compartir con nuestros seguidores.

¿Por qué se decantaron por el productor Toby Nambur?

En nuestra búsqueda de evolucionar en todos los aspectos, pues detectamos que nuestro fuerte no han sido las producciones discográficas. Los que nos han visto en directo nos han recalcado la diferencia tan grande entre nuestros discos y nuestros directos, por tanto, tener un sonido que nos hiciera más justicia con respecto al directo era una de las claves para este Flor de Invierno. Pensamos por tanto, en Toby Nambur, productor y música alemán de reggae que habla a la perfección canario y que conocimos hace dos años. Escuché sus producciones y me encantaron. Nuestro single Vivo Enamorada de él fue el comienzo, y a partir de ahí, quise que él produjera mis canciones. Sabe perfectamente cómo utilizar los ingredientes de la mezcla y la elección los sonidos para hacer reggae y además, suena actual y potente. Está siendo una muy buena elección.

¿Qué otros proyectos nos puede adelantar para este 2018?

Hemos comenzado a fraguar un homenaje que para nosotros será memorable y algo que considero nos merecemos pues a pesar de haberlo podido hacer en cualquier momento, hemos esperado para tratarlo como se merece. Haremos un espectáculo llamado Marley y será un homenaje a uno de los grandes iconos del siglo XX, Bob Marley. Al pasear por sus canciones creo que tendremos la oportunidad de recordar pasajes de nuestra vida, olores, lugares que permanecerán siempre en nuestra memoria y que nos traerán las sonrisas al rostro. Con Toño Alonso, Javier Delgado y Yeray Afonso sobre la tarima tendremos asegurados los grooves más pesados de The Wailers, a los que se unirán la garra rockera y blusera de Marcos Torres, los increíbles coros de Sara Almeida y Zaida Almeida, la exquisitez de Ioné de la Cruz y el refuerzo de Fran Rodríguez, Óscar Hernández, saxo, tenor y trompeta respectivamente, y Fran Fumero, a la percusión. Este será el equipo con el que reflejaremos y pondremos en valor uno de los mensajes más poderosos de la leyenda, One Love. No me cabe duda de que el 2018 será un camino lleno de flores.