Fallece el cantante de Los Gofiones Perico Lino

Pedro González Lino, Perico Lino (Las Palmas de Gran Canaria, 1931) , miembro fundador de Los Gofiones y voz destacada de la agrupación foclorórica grancanaria, ha fallecido a los 86 años de edad. Una figura de cabecera en el devenir de la música popular del Archipiélago y determinante en el desarrollo musical de Los Gofiones, formación en la que se mantuvo en activo mientras la salud se lo permitió.



La marcha de Perico Lino se ha cobrado reacciones en el seno de Los Gofiones esta misma mañana´, tal como refleja el perfil del grupo en Facebook: "Con hondo dolor comunicamos que Perico Lino nos ha dejado en la mañana de hoy. Será muy difícil acostumbrarse a la idea de no disfrutar de su figura y saber hacer en los escenarios, de la última de las voces legendarias en activo, del grancanario, también del buen amigo que desprendía cariño y respeto a su paso. Imposible será borrar su presencia. Una presencia que nos acompañará para siempre y muy especialmente en el año que sus Gofiones comienza a celebrar su medio siglo de vida. Le faltaron tan solo unos meses, tan solo unas semanas? Compartimos el dolor de su familia, que también es la nuestra. Descansa en paz, Perico".



De igual manera, Los Sabandeños han mostrado igualmente sus condolencias: "Descansa en paz, amigo. Que tu voz siga sonando en nuestros corazones, y tu sonrisa alumbrando a toda la familia de nuestros hermanos de Los Gofiones. Te echaremos mucho de menos, Perico Lino.



Pesidente de honor de Los Gofiones e Hijo Predilecto y Medalla de Oro de Gran Canaria, desde muy joven, Perico Lino se sintió atraído por la guitarra y fue su tío Juan José Vega Bordón quien le enseñó a tocar el instrumento, y que luego comenzaría a manejar con soltura laúd, bandurria y timple. Cantante por encima de todo, Lino reconocía en una entrevista con este periódico que "no he sido esclavo de mi voz; creo que el secreto está en no hacer excesos. Cuando un cantante emite una nota musical y el público con sus aplausos le exige que la mejore, comete un error al intentarlo; debe quedarse con esa buena nota".



Con motivo del proyecto Manta y Estameña, que en mayo de 2013 reunió a Los Gofiones y Los Sabandeños celebraron por primera vez en su historia un espectáculo conjunto de 32 canciones a repertorio cruzado en el Auditorio Alfredo Kraus, este periódico reunió a Pedro Lino y Sergio García Beltrán, miembros fundadores de Los Gofiones junto a Totoyo Millares. El punto de partida fue una reunión en el Jardín Canario. "Totoyo nos llamó en 1968 porque quería montar un grupo folclórico. Dos años antes se habían formado Los Sabandeños y el folclore canario estaba en mínimos", detallaba entonces Perico Lino. "Seríamos unos 20 o 30 en aquella primera reunión, pero muchos se fueron autoeliminando porque las reuniones para los ensayos terminaban en juerga, y se quedaron los que cumplían", decía Lino entre risas.



"El primer disco lo grabamos en el Pérez Galdós con el maestro Cisneros, y como hubiera un error teníamos que empezar otra vez", apuntaba Perico Lino acerca de la grabación que se hizo un 3 de julio de 1969. La grabación daba comienzo a las 15.00 horas y aquel día había un partido de la UD Las Palmas contra el Atlético de Madrid, y el maestro paró la grabación y nos dijo que si queríamos ir al fútbol, y dijimos que no, y seguimos grabando hasta las 3.00 de la madrugada".



Tras la marcha de Totoyo Millares, fue Perico Lino quien asumió varios años la dirección de Los Gofiones cuyo puesto lo ocupó Lino varios años, para ceder el testigo a Pedro Vega, Paco Chirino, Carmelo Santana y Rafael Tejera, entre otros, hasta llegar a Víctor Batista, que sigue al frente de la formación en la actualidad.





