UB40 ha vendido la mitad del aforo del Santiago Martín

UB40 tocará en abril en Tenerife de la mano del ciclo musical Legends Live Canarias, que igualmente es la responsable de traer a la banda también británica Status Quo en mayo. Un mes antes, veremos a los de Birmingham en La Laguna.

El 14 de abril, prácticamente dentro de 3 meses, es la fecha en la que Ali Campbell, Mickey Virtue y Astro tocarán en el Pabellón Santiago Martín, más conocido como La Hamburguesa. Las entradas para el evento en La Laguna ya están a la venta en la taquilla del pabellón, las webs de Tomaticket y Ticket Bell y El Corte Inglés (on line y punto físico). Las tarifas varían según la zona escogida del recinto.

Legends Live Canarias apuesta una vez más los canales oficiales de venta –tal y como ha hecho recientemente con un comunicado reforzando la venta con la producción que realizan para las dos fechas de Status Quo-, pues según afirman sus responsables, "son los precios reales que responden fielmente a la negociación mantenida con la oficina de los artistas". "El resto", advierten, "son precios ilegales que circulan por la red y que se activan precisamente cuando van quedando pocos tickets para disfrutar del concierto".

De Birmingham al mundo

La formación (cuyo nombre fue tomado de un formulario oficial para el subsidio de desempleo en el Reino Unido) tuvo su origen en la ciudad de Birmingham, donde residían los hermanos Alastair Campbell (1952) y Robin Campbell (1954). Han vendido más de 70 millones de discos alrededor del mundo.

El concierto será un repaso a los temas más conocidos, sus hits, motivo por el que a solo mención de Red red wine, (I can´t help) falling in love with you, I got you babe, Higher ground, Here I am o Bring me your cup, la motivación para adquirir una entrada se presenta como una de las mejores opciones musicales en la isla para el mes de abril, pues ha quedado intacto el sonido reggae mezclado con dub, ska y pop que los alzó a la cima y por el que el mundo entero los reconoce.



Los patrocinadores del concierto son el Ayuntamiento de La Laguna, el área de Cultura del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y Heineken, Grupo Iberostar y Volkswagen, como empresas privadas.