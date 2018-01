Iván 'El Terrible' posee a José Coronado

El actor José Coronado asegura que interpretar a Iván El Terrible supone el "mejor regalo de Reyes que me han hecho en mi vida" y subraya que sea un rol de tanta intensidad que "no sólo hago de narrador" sino que "muchas veces el propio personaje me posee".

Coronado hizo estas declaraciones durante la presentación de la obra que inicia el 34º Festival de Música de Canarias hoy a las 20.30 horas, en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario en Fuerteventura, y que se incluye dentro de una programación que ofrecerá un total de 31 conciertos en todas las islas del Archipiélago hasta el próximo 17 de febrero.

El actor, que interpreta al famoso zar ruso, estuvo acompañado por el director musical César Álvarez, que se pondrá al frente de la Orquesta Filarmónica de Novosibirsk; el director del Coro Nacional de España, Miguel Ángel García Cañamero; el director de escena José Carlos Plaza, además del consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano y del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales. La obra se volverá a interpretar los días 12 y 13 en el Auditorio Alfredo Kraus y el Auditorio Adán Martín de Tenerife respectivamente. A la presentación también asistieron la directora general de Promoción Cultural del Gobierno de Canarias, Aurora Moreno; el director del Festival de Música de Canarias, Jorge Perdigón; la directora general de Promoción Turística, Candelaria Umpiérrez; el consejero insular de Cultura, Juan Jiménez y la consejera responsable del propio Palacio de Congresos, Edilia Pérez.

"Hacer este papel es un lujo, Prokofiev es el maestro en el que se han inspirado las bandas sonoras, y a cualquier actor le encantaría interpretarlo porque Iván lo tiene todo menos el ser sencillo y normal", puntualizó Coronado. El protagonista de No habrá paz para los malvados subrayó que se trata de un rol que "pasa por todos los estados de ánimo y todas las facetas posibles", aparte de que "es una historia que, aunque hayan pasado cinco siglos, sigue siendo muy de actualidad en la Europa que vivimos, un personaje delicioso para cualquiera", reconoció. César Álvarez añadió, por su parte, que esta representación es una iniciativa cultural sin precedentes. "Es un proyecto que rondaba mi cabeza desde hace tiempo", destacó. "Pero nunca imaginé que lo lograría de esta manea, con el elenco mejor posible y con una de las mejores orquestas que se pueden escuchar ahora en Europa", reconoció.

Película

Para el director la obra son extractos de música de toda la película en forma de cantata oratorio. "Es algo diferente", matizó. "Porque en el 90 % de los casos se hace con un texto leído sobre la partitura, pero yo la quise hacerlo desde hace años como una ópera, y por eso lo vamos a hacer semiescenificado".

Según el director musical "vamos a marcar un antes y un después con esta ópera" y denunció que la música clásica esté encorsetada "en unos patrones muy repetitivos", por lo que "hacerlo de esta manera siempre está bien", asegurando que se trata de un montaje digno "de las mejores salas del mundo". Iván el Terrible está basado en la vida de Ivan Vasilevich, el enigmático Zar Iván IV, quien gobernó entre 1533 y 1584 en uno de los reinados más largos de la historia de Rusia. Recordado por su ferocidad, su figura provocaba al mismo tiempo reverencia y terror. "La idea inicial nace como un proyecto cinematográfico de Sergei Eisenstein, quien encargó a Sergei Prokofiev la composición de la música", apuntó el director. Tras rodar dos de las tres películas inicialmente previstas, la censura stalinista se opuso a que se realizara la última parte, de hecho, sólo la primera se exhibió en vida de Eisenstein y Prokofiev, "quien nunca escuchó la obra tal y como se interpreta en la actualidad", recordó.

A continuación, José Carlos Plaza aclaró que se trata de una obra que "solo se puede hacer con toda tu alma, con una emoción enorme", y puso hincapié en que se trata de un homenaje a José Coronado "que pasa de la juventud a la madurez, y de la contención al desequilibrio en una inmediatez que no he visto en ningún actor". Plaza también subrayó que el montaje es un homenaje a la película original que, aunque surgiera en pleno cine mudo, "poses una técnicas, escenas y música de una gran modernidad".

El director de escena también destacó la labor de la Orquesta Filarmónica de Novosibirsk, una de las formaciones más conocidas de las últimas décadas que ha llegado a ser un activo cultural, no solamente para Siberia sino para toda Rusia. "Según la opinión de muchos críticos la calidad de la orquesta es comparable con las mejores orquestas de Moscú y San Petersburgo", dijo. De una manera similar se expresó Miguel Ángel García Cañamero que mostró la ilusión de los 183 cantantes del Coro Nacional de España, "de unirnos en esta gran cantata, ya que va a ser profética y va a convertirse en todo un espectáculo". Finalmente, Isaac Castellano aseguró que este festival "es uno de los proyectos más importantes de la Consejería de Turismo y Cultura", e invitó a toda la sociedad majorera "a que aproveche una oportunidad única".