Avanza a buen ritmo la venta de entradas para ver a Status Quo en Tenerife

El ciclo de música que mantiene una clara apuesta por los artistas internacionales, Legends Live Canarias, y que en 2018 traerá a los británicos Status Quo así como a UB40 (solo en Tenerife) cuenta con el viento a favor en las ventas registradas en el cierre del año. Recién terminadas las Navidades, época de regalos y de gran consumo en términos generales, la productora informa de que han aumentado considerablemente las ventas para los dos conciertos de Status Quo que están programados para el mes de mayo en Tenerife y en Gran Canaria.

La productora responsable, New Event Eventos y Cultura -creadora de este ciclo musical- recuerda a través de este comunicado los canales oficiales de venta donde existen entradas, a diferente tarifa según zona, para disfrutar de la gira que la banda británica hará pasar por Tenerife y Gran Canaria y que se llama The last night of the electrics.

Status Quo desembarcará con todo su rock y su historial de canciones universales el día 25 de mayo en el Pabellón Santiago Martín, más conocido como La Hamburguesa. Las entradas para este concierto, además de comprarlas en la taquilla del pabellón, están activas a través de la página web legendslive.es, que deriva directamente a Ticket Bell, donde se puede efectuar la compra. Hay otra partida de entradas en Tomaticket y también se venden en El Corte Inglés, tanto vía web como venta en el centro.

Un día después, el escuadrón británico formado por Francis Rossi, Andrew Bown, John Rhino Edwards, Leon Cave y Richie Malone más parte de su equipo, se trasladarán a la isla de Gran Canaria donde actuarán el 26 de mayo en el Gran Canaria Arena. Para este concierto, las webs son las mismas: a través de www.legendslive.es, www.ticketbell.com, www.tomaticket.es y www.elcorteingles.es.

La productora quiere que los interesados en ver a los creadores de himnos como Rockin´all over the world se centren en una compra a través de los canales oficiales y no mediante "empresas" que, con el solo objetivo de la reventa, inflan los precios cuando las localidades se van agotando a medida que se acercan las fechas de los conciertos y en absoluto se corresponden con los que la propia productora se ha esforzado en poner a precios razonables negociados con el equipo que trabaja para el grupo protagonista. Las entradas oscilan entre 39 euros -la más económica- y 99 euros la premium (frente al escenario y con asiento).