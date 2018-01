Los Globos de Oro se visten de luto

Big Little Lies, la miniserie de HBO protagonizada por tres madres de California basada en la novela de Liane Moriarty, fue la gran triunfadora en las categorías televisivas en la 75ª edición de los Globos de Oro.

Una ceremonia celebrada en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California y conducida por el cómico y presentador Seth Meyers que estuvo marcada por el negro, color elegido por casi la totalidad de los asistentes para mostrar su repulsa tras los casos de abusos sexuales denunciados en Hollywood y su solidaridad con las víctimas.

Además del premio a la mejor miniserie o telefilme, donde se impuso a Big Little Lies se llevó los premios a mejor actriz protagonista de una ministerie o telefilme para Nicole Kidman, mejor actor secundario para Alexander Skarsgrad y mejor actriz secundaria para Laura Dern.

Otra de las triunfadoras fue El cuento de la criada ( The Handmaid's Tale), también de HBO, que se alzó con el Globo de Oro a la mejor serie dramática y el de mejor actriz en drama para su protagonista Elisabeth Moss.

En comedia el premio a la mejor serie fue para The Marvelous Mrs. Maisel, la serie producida por Amazon ambientada en los años 50 protagonizada por Rachel Brosnahan que también se hizo con el premio a la mejor actriz protagonista en comedia.

Mientras, Tres anuncios en las afueras se llevó a casa el mayor número de estatuillas en el capítulo de cine de los Globos de Oro 2018. En total fueron cuatro, incluida la de mejor cinta dramática y mejor actriz para Frances McDormand. Por su parte, Lady Bird se llevó el galardón como mejor comedia/musical.

Esta es la lista completa de ganadores en las categorías televisivas en los Globos de Oro 2018: Mejor serie dramática: The Handmaid's Tale. Mejor actor de serie dramática: Sterling K. Brown por This Is Us. Mejor actriz de serie dramática: Elisabeth Moss por The Handmaid's Tale. Mejor serie de comedia o musical: The Marvelous Mrs. Maisel. Mejor actriz de comedia o musical: Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel. Mejor actor de comedia o musical: Aziz Ansari por Master of None. Mejor miniserie: Big Little Lies. Mejor actriz de miniserie: Nicole Kidman por Big Little Lies. Mejor actor de miniserie: Ewan McGregor por Fargo. Mejor actor secundario: Alexander Skarsgrad por Big Little Lies. Mejor actriz secundaria: Laura Dern por Big Little Lies. Premio Cecil B. DeMille a toda una carrera para: Oprah Winfrey.