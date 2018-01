La familia de Ana Guerra se moviliza para salvarla de la expulsión

La tinerfeña Ana Guerra ha sido nominada el pasado lunes para abandonar la Academia de Operación Triunfo (OT) 2017 y su familia se está volcando para lograr su permanencia una semana más en el certamen. Ella y su amigo Roi se juegan la continuación en el programa de talentos, que puede terminar en la siguiente gala, el próximo lunes 15 de enero. Agoney, el otro cantante canario que participa en el concurso, estuvo la semana pasada nominado y se salvó con la mitad de los votos, teniendo quer abandonar la Academia Nerea.



Ana Guerra había levantado al plató del programa de Televisión Española dando un espectáculo con su 'La negra tiene tumbao', de Celia Cruz, pero no fue suficiente. "Nos llevamos una sorpresa cuando el miembro del jurado Manuel Martos le dijo a Ana que no había cometido ningún fallo pero que estaba nominada porque consideraban que otras personas estuvieron por encima", lo cuenta Antonio Guerra, el padre de la nominada. "Admito la opinión del jurado y los profesores porque son especialistas pero evidentemente no lo comparto", explica para este periódico Guerra, quien se reúne cada semana con familiares y amigos para ver la gala. "Estuvo magnífica y no merecía estar nominada pero el concurso es así", declara el lagunero.







Lo que pide Antonio es que el público y en especial los seguidores de Ana la salven, bien sea votando por la aplicación para móviles del programa, llamando al 905 810 001 o enviando un mensaje de texto con las palabras 'SALVAR ANAGUERRA' al 27734. Estas son las vías ordinarias pero la familia y los seguidores de la lagunera han organizado otros: "Tenemos unos móviles con tarjetas prepago para que la gente recargue con el dinero que quiera y utilizarlo para enviar los mensajes que salvarán a Ana". Entorno a la familia, los amigos y el Club de fans de Ana War (así la llaman por su apellido en inglés), quienes se autodenominan warriers (seguidores de War) se están organizando para optimizar los ingresos, que vienen de toda España e incluso de países como Perú, México y Venezuela.



El padre de la artista lagunera cuenta que su hija "disfrutó como nunca con la actuación, que ha sido la más feliz y completa que ha vivido en OT, lo dijo durante el repaso de la gala del día siguiente". Con estas declaraciones se entiende que 'La negra tiene tumbao' supera en el ranking personal de Ana a 'La bikina', actuación que le dio mucha popularidad y que ya supera el millón de reproducciones en Youtube.





A pesar de ello, Antonio Guerra reconoce que hubo fallos y que "". Aún así, no quiere dejar pasar "la dificultad que tenía el número con la puesta en escena y la coreografía, que iba desde la mesa del jurado a los concursantes y luego el escenario, con el trabajo de respiración que eso supone".Para defender su permanencia,ha elegido 'Por debajo de la mesa', popularizada por Luis Miguel, mientras quese ha decantado por 'Heaven', de Bryan Adams.