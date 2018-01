Los Realejos y Santy Pérez presentan el disco solidario 'Inclúyeme'

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, la concejala de Discapacidad y Participación Ciudadana, Sandra Pérez, y el representante de de la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 Down Tenerife Jorge León, presentaron recientemente junto al cantante realejero Santy Pérez (Mr. Pérez) su proyecto Inclúyeme, consistente en un trabajo discográfico en cuya edición ha colaborado el Ayuntamiento de Los Realejos, y cuya recaudación por ventas irá destinada íntegramente a la citada asociación.

"Es de agradecer que un artista local haya tenido esta iniciativa social y solidaria de tanto calado, contando además con colaboraciones especiales de otros cantantes a la hora de interpretar el tema estrella Somos el mundo, incluido en este trabajo, y que en su videoclip tiene además como protagonistas a niños y niñas con síndrome de down y localizaciones de Los Realejos", expuso Manuel Domínguez.

Santy Pérez quiso agradecer "no sólo el apoyo del Ayuntamiento a través de su alcalde y la concejala aquí presentes, sino de todo el equipo de gobierno y técnicos municipales de las diferentes áreas sociales, a los artistas y cantantes que prestaron desinteresadamente su voz a este proyecto y, como no, a los niños y niñas down participantes y por quienes hago esto, de quienes he aprendido y pienso seguir aprendiendo día a día, así como a sus padres, luchadores empedernidos, ejemplo para todos".

Jorge León apuntó que "el CD se podrá adquirir al precio de 10 euros desde ya mismo".